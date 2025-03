Egypte: L'entreprise égyptienne Basata porte à 25 % sa participation dans l'entreprise jordanienne MadfoatCom

TLDR

La société fintech égyptienne Basata a augmenté sa participation dans la plateforme de paiements numériques jordanienne MadfoatCom à 25 %, renforçant ainsi sa position dans le secteur des services financiers de la région. Cette opération vise à développer l'inclusion financière numérique et à améliorer l'infrastructure de paiement de la Jordanie, a déclaré Basata dans un communiqué.

Basata, anciennement connue sous le nom d'Ebtikar, a été créée en 2009 par la fusion de Masary et de Bee. La société est spécialisée dans les paiements de factures, l'argent mobile et les solutions de chaîne d'approvisionnement.

MadfoatCom, fondée en 2011 par Nasser Saleh, fournit un système de paiement de factures en ligne en temps réel et travaille avec les principales institutions financières jordaniennes.

Points clés à retenir

L'augmentation de la participation de Basata s'aligne sur sa stratégie de croissance dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). L'investissement reflète la consolidation croissante des fintechs, les entreprises cherchant à s'étendre au niveau régional et à renforcer l'infrastructure pour les transactions numériques. Le secteur fintech jordanien s'est développé grâce à l'adoption croissante des paiements mobiles et aux efforts d'inclusion financière menés par le gouvernement.

Les partenariats entre les entreprises fintech égyptiennes et jordaniennes sont le signe d'une intégration régionale plus profonde, ce qui permet à des entreprises comme Basata et MadfoatCom de bénéficier d'une demande croissante de paiements sans numéraire et de services financiers numériques.