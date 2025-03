Tunisie: Le phosphogypse requalifié - Un matériau à valoriser plutôt qu'un déchet dangereux

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a indiqué que la décision de retirer le phosphogypse de la liste des déchets dangereux et de le reconnaître comme un produit à valeur ajoutée a été prise en octobre 2023 par un comité scientifique et technique (CST). Ce comité est composé d'experts, de cadres supérieurs académiques, d'universitaires, de chercheurs et de professionnels issus des ministères de l'Industrie, de l'Environnement, de la Justice, de l'Agriculture et de la Santé.

Lors d'une séance plénière tenue mercredi, Chiboub a précisé que le comité a mené les expériences nécessaires et examiné les aspects techniques en s'appuyant sur 150 publications scientifiques et références publiées entre 1995 et 2023. Ces études ont analysé les propriétés physiques, chimiques et radiologiques de la substance, tout en tenant compte des législations en vigueur en Tunisie et dans plusieurs autres pays.

Les travaux du comité ont révélé que le phosphogypse n'émet pas de radiations, n'est pas classé comme matière dangereuse et ne constitue pas une menace pour la santé des citoyens. Au contraire, il s'agit d'un matériau pouvant être valorisé.

La ministre a proposé aux députés de convoquer le comité pour leur fournir davantage d'éclaircissements. Elle a rappelé que son département a accordé un délai de cinq ans au Groupe Chimique Tunisien (GCT) pour soumettre une étude approfondie sur la valorisation de cette matière.

Chiboub a souligné que la valorisation du phosphogypse pourrait avoir des retombées positives sur plusieurs secteurs, notamment l'environnement, en réduisant le déversement de cette substance en mer au profit de son utilisation dans la construction et l'aménagement des routes.

Un conseil ministériel restreint (CMR), tenu le 5 mars 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah sous la présidence du chef du gouvernement Kamel Maddouri, a entériné cette décision. Le phosphogypse est désormais reconnu comme un produit à valeur ajoutée, utilisable dans divers domaines sous conditions réglementées, tout en exonérant le GCT de la TVA sur les intrants des engrais destinés au marché local.