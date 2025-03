Tunisie: Mobilité urbaine à Sfax - Un projet de 17 millions de dinars pour une ville plus verte et connectée

Une séance de travail s'est tenue mercredi au Palais municipal de Sfax pour suivre l'avancement du projet de mobilité active et intelligente dans la ville. Cette réunion a permis de présenter le projet pilote d'aménagement de la route de la plage du Casino, qui prévoit la création de voies dédiées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que le projet de centre de régulation du trafic à distance destiné à améliorer et optimiser la circulation urbaine.

Lancé en 2022 en partenariat avec la municipalité de Chihia, le projet « Mobilité active et intelligente à Sfax - MAYIS » mobilise un investissement de 17 millions de dinars, financé à hauteur de 50 % par l'Union européenne. Ce projet s'inscrit dans la stratégie municipale visant à concrétiser le plan de mobilité urbaine à l'horizon 2030, avec pour objectifs d'instaurer un système de transport durable, de renforcer les déplacements actifs et d'améliorer le transport public.

Le projet repose sur quatre axes majeurs. Le premier concerne la réalisation des études de planification du trafic et l'aménagement de pistes cyclables et de chemins piétonniers pour les municipalités de Sfax et Chihia. Il prévoit également la mise en place d'un système d'information géographique, l'élaboration d'une étude pour la création d'une autorité métropolitaine de la mobilité urbaine à Sfax, ainsi que la création d'un observatoire de la mobilité urbaine. Une étude sur l'énergie durable et le climat sera également menée pour identifier les projets à programmer dans les années à venir afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont une partie est générée par les transports.

Le deuxième axe porte sur la réalisation de projets innovants. Une station photovoltaïque sera construite pour produire de l'électricité, tandis que 10 kilomètres de pistes cyclables et piétonnes seront aménagés d'ici 2030 au profit des municipalités de Sfax et Chihia. Un centre intelligent de gestion du trafic à distance verra le jour, avec une première phase prévue pour juillet 2025. Cette phase inclura l'installation de pistes pour piétons et cyclistes sur une distance de 3,4 kilomètres chacune, reliant le centre-ville à la plage du Casino. Le projet prévoit également le lancement de solutions de mobilité électrique, notamment un projet pilote de location de vélos électriques dans le cadre d'un partenariat public-privé, ainsi que l'aménagement d'un couloir dédié aux bus.

Le troisième axe vise à renforcer les capacités des acteurs locaux à travers des sessions de formation destinées aux cadres municipaux, aux associations et aux médias. Ces formations aborderont les enjeux du transport sur l'environnement, la santé et le climat, ainsi que des thématiques spécifiques telles que l'énergie durable, la lutte contre le changement climatique et la mobilité électrique. Une formation sur la sécurité routière liée à la mobilité active sera également organisée.

Le quatrième et dernier axe concerne la communication et l'échange d'expériences. Un plan de communication sera mis en place pour valoriser les composantes du projet et mettre en lumière ses impacts sur la mobilité urbaine et l'environnement à Sfax.