Tunisie: Le chef du gouvernement souligne la nécessité de fixer un calendrier pour la stratégie nationale de l'emploi

Tunis — Lors d'un conseil ministériel restreint tenu mercredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, le chef du gouvernement, Kamel Madouri, a souligné la nécessité de fixer un calendrier pour la mise en place de la stratégie nationale de l'emploi.

Madouri a précisé que cette stratégie doit reposer sur une vision claire, des objectifs quantifiables, des résultats attendus, ainsi que des indicateurs de suivi précis. Il a souligné la nécessité d'établir des sources de financement pour ses différents axes et de concevoir un plan exécutif pour sa mise en oeuvre.

ll a par ailleurs insisté sur la nécessité d'un diagnostic approfondi des contraintes, besoins et défis du marché du travail, prenant en compte les transformations structurelles du secteur, notamment celles induites par la numérisation et l'essor de l'intelligence artificielle.

L'objectif étant d'améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi tout en diversifiant les programmes disponibles pour en faire un levier de création d'opportunités d'intégration et de promotion du travail décent.

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Madouri a rappelé que la Stratégie nationale de l'emploi s'inscrivait dans le cadre des réformes approuvées par l'État en matière de Code du travail, visant à renforcer les critères du travail décent.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a également souligné que la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation, en tant qu'institution constitutionnelle, constituerait un cadre propice pour la formulation des réformes nécessaires dans les domaines de l'emploi et de la formation, et pour l'amélioration de l'employabilité des diplômés du système éducatif, en réponse aux exigences du marché du travail.

L'emploi, a-t-il insisté, constitue une priorité nationale et un impératif constitutionnel, appelant l'État à prendre les mesures nécessaires pour garantir ce droit sur la base de l'équité et de la compétence.

Il a souligné que chaque citoyen et chaque citoyenne a droit à un emploi dans des conditions décentes et avec un salaire équitable. Il a également rappelé la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des recommandations du président de la République, Kaïs Saïed, en la matière et de valoriser le travail en tant que droit fondamental pour tous.

À cet égard, il a appelé à relever les défis liés au marché du travail, notamment en matière de création d'opportunités suffisantes pour absorber l'afflux de jeunes, d'amélioration de la qualité des emplois et d'intégration du secteur informel dans les cadres officiels. Il a insisté sur la mise en place de programmes et de politiques susceptibles d'améliorer les performances du marché du travail, en mettant l'accent sur la demande pour générer davantage d'emplois de meilleure qualité.

Madouri a aussi souligné que la création d'un marché du travail dynamique et inclusif constitue l'un des piliers de la croissance économique et sociale. Il a indiqué que les principes fondamentaux du programme du travail décent, tels que définis par l'Organisation internationale du travail (OIT) -- à savoir la création d'emplois, l'accès à la protection sociale, la promotion du dialogue social et la garantie des droits sur le lieu de travail -- offrent un cadre optimal pour le développement des politiques et programmes d'emploi.

Le chef du gouvernement a affirmé que l'État oeuvre à renforcer la dynamique de l'économie nationale en vue de stimuler l'investissement, d'améliorer le climat des affaires et de créer des projets à forte capacité d'emploi, tant en termes de quantité que de qualité. Il a également souligné la nécessité d'atteindre des taux de croissance durables, d'encourager l'initiative privée et de revoir la gouvernance du marché du travail pour mieux aligner formation et emploi.

Vers la fin des travaux du conseil, il a été souligné la nécessité d'enrichir le document présenté en fonction des recommandations et observations formulées. Le rôle et la responsabilité de l'ensemble des ministères ont été soulignés afin d'assurer une cohérence entre les différentes stratégies sectorielles et la Stratégie nationale pour l'emploi, tout en adoptant une approche participative avec l'ensemble des parties prenantes.

In fine, le conseil a appelé à la reprise, dans les meilleurs délais, des travaux du Comité de pilotage national de la stratégie, en vue de finaliser sa version définitive avant de la soumettre à un Conseil ministériel.