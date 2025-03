Nigeria: Simisola Gbadamosi, nominée aux Emmy Awards pour son rôle dans « Iwájú »

À seulement 13 ans, Simisola Gbadamosi est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune Nigériane à recevoir une nomination aux Emmy Awards.

Simisola Gbadamosi, la jeune actrice Nigériane qui a prêté sa voix à Tola dans la série « Iwájú », est nominée aux « Children’s and Family Emmy Awards » qui auront lieu le 15 mars à Los Angeles, en Californie.

À 13 ans, la jeune fille est sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que plus jeune Nigériane à recevoir une nomination aux Emmy Awards.

Selon BellaNaija, Simisola a été nominée dans la catégorie « Outstanding Younger Voice Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program » aux Children’s and Family Emmy Awards pour son rôle dans « Iwájú », une mini-série animée se déroulant dans un Lagos futuriste.

Sortie le 28 février 2024, « Iwájú » raconte l’histoire de Tola, une jeune fille de l’île riche, et de son meilleur ami Kole, un expert en technologie autodidacte. Ensemble, ils naviguent dans les secrets et les défis de leurs mondes contrastés.

En plus de la nomination de Simisola, la même source nous apprend que « Iwájú » a été récompensé dans deux autres catégories : « Meilleure série animée pour enfants ou jeunes adolescents » et « Meilleure réalisation pour une série animée ». Cela en fait la première émission de télévision nigériane à être nominée pour les Emmy Awards pour les enfants et la famille.

Il faut noter que cette récompense marque un tournant décisif dans la carrière de la jeune actrice. Elle s’est réjouie de la tournure internationale que l’émission a eue.

« Être nominée pour cet Emmy est vraiment un honneur. Je suis tellement reconnaissante d’être reconnue aux côtés d’un talent aussi incroyable, que j’ai réellement observé, et de faire partie d’un projet qui signifie tant. Ce moment est un rêve (que je ne savais pas que j’avais) devenu réalité » s’est-elle confiée aux médias locaux.

Cette nomination met en lumière l’avancée majeure de la production cinématographique et la reconnaissance de la narration africaine et souligne l’impact qu’elle a dans le monde.