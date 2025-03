Togo: Espoir a fait sa part et renvoyé l'ascenseur aux jeunes d'Adakpamé et Kanyikopé

Il y a pas meilleure manière de rester aux côtés de ses électeurs que de jouer pleinement sa partition face à un danger qui menace. Et il l'a bien compris. Lui c'est le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Espoir Koudjodji. Dimanche dernier encore, il a encore prouvé qu'il porte cette jeunesse de sa commune et précisément ceux des quartiers Adakpamé et Kanyikopé en marquant sa pleine adhésion à une activité sportive suivie de sensibilisation sur les méfaits de la drogue.

En effet, écrit nos confrères de Togoenlive, « Désiré Amebou Empire, animateur, présentateur d'événements et manager d'artistes a organisé un "footing show" dimanche à Lomé. L'activité, parrainée par Espoir Koudjodji, maire adjoint de la commune du Golfe 1, a mobilisé une immense population de la commune du Golfe 1, particulièrement la jeunesse d'Adakpamé et de Kangnikopé. Elle a permis aux participants de faire du sport dans l'ambiance.

Et, informe-t-on que « le footing a consisté en une marche de santé, qui a débuté devant l'église catholique d'Adakpamé pour chuter au stade Olympio de Kangnikopé où les participants ont eu droit à des prestations des artistes tels que Talakaka, Erick Assk, Don Jasco et Faith Le Lion et à une sensibilisation du maire adjoint de la commune du Golfe 1 sur les méfaits de la consommation de la drogue ». Un engagement de l'élu local expliqué par une volonté manifeste de « renvoyer l'ascenseur à cette jeunesse » qui l'a de tout temps accompagné et soutenu.

Dans ses mots sur cette activité, a indiqué Espoir Koudjodji, « c'est une occasion pour moi de remercier cette jeunesse qui m'a toujours soutenu en tant qu'élu. J'ai saisi également cette occasion pour les sensibiliser sur les fléaux sociaux. Il y a un fléau qui gangrène aujourd'hui notre jeunesse : c'est la consommation de la drogue sous toutes ses formes. II est de notre devoir de faire en sorte que cette jeunesse soit en bonne santé pour nous soutenir. Je leur dis tout simplement d'arrêter de consommer de la drogue ».

Il est à noter que cette action cadre parfaitement avec celle déjà enclenchée par la Mairie de la Commune de Golfe 1 et qui avait conduit, déjà la semaine dernière, le Maire principal et d'autres membres de l'exécutif de cette commune dans différents établissement pour passer le message de la lutte contre la prolifération et la consommation de la drogue en milieu scolaire.

Vivement que ces actions ici et là portent des fruits et garantissent au Togo une jeunesse saine et capable d'assurer à son tour le rôle de la relève de demain.