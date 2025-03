Cote d'Ivoire: La place des contes et proverbes dans la communication à l'ère du numérique au centre d'un colloque

« Outils, pratiques, systèmes et situation de communication en Afrique traditionnelle : l'exemple des proverbes, des contes, des chansons et des tambours ». Tel est le thème central de la première journée scientifique organisée par le Laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture (Lscac).

C'était le 7 mars 2025, au Centre de recherche en communication (Cercom) de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Il s'agissait pour les universitaires d'analyser, critiquer, questionner les outils et systèmes de communication traditionnelle tels que les contes, proverbes, chansons et même les instruments les symbolisant, à l'instar du "Djidji Ayékwé" ou des masques "Glaé", pour en déterminer la nécessité pour la jeunesse ivoirienne de s'y référer à l'ère du numérique.

Prof. André Kamaté, le directeur de l'Unité de formation et de recherche en information, communication et arts (Ufrica), n'a pu s'empêcher de saluer l'initiative des organisateurs.

Il a souligné l'importance d'une telle tribune qui permet aux enseignants-chercheurs d'imprégner la jeunesse estudiantine du bien-fondé de la sauvegarde de nos traditions et des valeurs qu'elles recèlent. « Il est de notre devoir de promouvoir des recherches sur ces pratiques pour mieux comprendre leurs impacts face aux enjeux modernes », a indiqué Dr Koné Bassémory, directeur du Lscac.

L'une des grandes articulations de cet aréopage a été la leçon inaugurale donnée par l'initiateur de cette journée, Dr Kouakou Oi Kouakou Benoit.

Cet éminent chercheur a mis en avant les valeurs didactiques des proverbes, contes, chansons et tambours. « Ces outils sont extraordinaires pour les valeurs communicatives qu'ils dégagent et il est essentiel de les préserver », a-t-il affirmé, tout en soulignant la possibilité de les adapter à l'ère technologique actuelle. Et cela, à travers des partenariats.

Plusieurs panels ont permis de débattre sur des sujets d'actualité criants comme le retour du "Djidji Ayékwé", l'importance des masques "Glaé" dans l'ouest ivoirien, la pertinence des proverbes dans les campagnes de sensibilisation contre certains fléaux ou encore l'acuité de contes tels "Le petit Bodiel" d'Amadou Hampâté Bâ.