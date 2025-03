Algérie: Mouloudji présente à New York l'expérience algérienne en matière de promotion de la femme

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a présenté, mercredi à New York, lors de sa participation aux travaux de la séance plénière de la 69e session de la Commission de la condition de la femme, l'expérience algérienne en matière de promotion de la femme, soulignant que les acquis obtenus reflètent la volonté politique des hautes autorités du pays pour son autonomisation, indique un communiqué du ministère.

Intervenant au nom de l'Algérie lors des travaux de la plénière de la 69e session de la Commission de la condition de la femme, qui se déroule du 9 au 15 mars, la ministre a présenté "l'expérience algérienne dans le domaine de la promotion de la femme et de son autonomisation économique et sociale", précisant que l'Algérie a réalisé "des progrès significatifs dans la mise en oeuvre des 12 domaines définis dans la Déclaration de Pékin, sous la direction éclairée du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers la mise en oeuvre de programmes permettant la promotion de la femme dans différents domaines".

Mme Mouloudji a ajouté que la femme en Algérie "occupe des postes de responsabilité, et est à la tête de partis politiques, sans oublier leur présence dans les plus hauts postes des différentes institutions sécuritaires et militaires".

Au volet économique, "l'Etat algérien a adopté une politique d'emploi fondée sur l'égalité des chances pour l'accès à l'emploi en sus de l'égalité des salaires", a ajouté la ministre, précisant que l'Etat "oeuvre également à soutenir et à accompagner la femme à accéder au monde de l'entrepreneuriat et à concrétiser plusieurs programmes, notamment à travers l'intégration économique de la femme, y compris la femme au foyer et la femme rurale".

L'Algérie a par ailleurs accordé une importance particulière à la prise en charge de la santé de la femme active à travers la prolongation de la durée du congé de maternité à cinq mois au lieu de trois mois, au-delà des avantages et des allocations sociales", a souligné la ministre, affirmant que "les acquis réalisés témoignent de la volonté politique des hautes autorités du pays pour assurer son autonomisation et la soutenir à tous les niveaux".

A cette occasion, la ministre a rappelé la tragédie de la femme palestinienne et les souffrances et violations qu'elle endure, appelant "à redoubler d'efforts pour la protéger, en veillant à réduire toutes les formes d'agression et de privation qu'elle subit".

En marge des travaux de cette session, la ministre a eu plusieurs entretiens qui lui ont permis de mieux "faire connaitre les efforts de l'Algérie en matière de soutien et de promotion de la femme".

"Elle a également eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues de pays frères et amis", selon le communiqué.