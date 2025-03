Tunisie: Ligue 1 - 25E Journée - UST - Gagner coûte que coûte

Seuls les trois points pourront redonner une petite lueur d'espoir pour assurer le maintien.

Le match d'aujourd'hui entre l'OB et l'UST revêt plus d'importance pour les Tataouinis que pour les Béjaois. Les locaux, confortablement classés au milieu du tableau, sans aucune illusion pour une place dans le podium, auront l'avantage de jouer décontractés, alors que les visiteurs seront sous forte pression avec l'obligation de gagner.

Lanterne rouge du classement avec 15 points, l'équipe de Sami Gafsi n'a plus beaucoup de chances pour échapper à la descente à l'étage inférieur. «La défaite contre El Gawafel de Gafsa au stade Néjib Khattab nous a profondément touchés au moral, avoue l'entraîneur Gafsi. C'était le match de la survie à gagner coûte que coûte.

Nous l'avons bêtement perdu face à un adversaire qui était largement à notre portée. Avec le nul qui a suivi contre le CSS, nous avons gâché 5 points sur notre pelouse. Seule une victoire cet après-midi face à l'OB peut donc nous donner des ailes pour les 5 matches restants. Nous allons donc tout faire pour ramener ces trois points du maintien jusqu'au bout de l'espoir en vue de s'en tirer à la fin et d'échapper au purgatoire».

En gladiateurs

Pour arriver à empocher ces trois points face aux Béjaois, les Tataouinis auront à livrer un match plein avec beaucoup de force de caractère, d'énergie et d'audace pour contrecarrer le jeu technique des Cigognes et imposer leur autorité et leur mainmise sur le débat. Et ils ont les atouts pour sortir vainqueurs de ce duel.

Sami Gafsi comptera sur le gardien Slim Rebaï pour bien défendre sa cage et sur une colonne vertébrale de l'équipe bien musclée, composée d'un bon quatuor étranger. Les Boubacar Diatta, Marcellin Pedro, Moussa Koita, Junior Diakité se dépenseront sans compter sur le terrain pour fermer tous les espaces dans leur zone de vérité. Il ne reste au trio Wahid Tymy, Zied Ounalli et Hosni Guezmir que faire le grand boulot en attaque et être les artisans d'un succès impératif.