Tunisie: Réunion entre l'UTICA et le Conseil bancaire pour la promotion de TuniChèque et la modernisation des paiements

Une réunion de travail s'est tenue récemment au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), réunissant Samir Majoul, président de l'Union, plusieurs membres du bureau exécutif national et des responsables de l'organisation, ainsi que Naji Ghandri, président du Conseil bancaire et financier, accompagné de plusieurs membres de ce dernier.

L'événement a été principalement consacré à la plateforme numérique des chèques TuniChèque, un outil innovant visant à simplifier et sécuriser le processus de paiement par chèque. Cette initiative permet non seulement de renforcer la transparence des transactions économiques, mais aussi de restaurer la confiance entre les différents acteurs économiques du pays.

Les participants ont souligné l'importance stratégique de cette plateforme pour la numérisation des paiements, en tant que solution efficace pour soutenir la sécurité financière en Tunisie. Elle permet aux commerçants et artisans d'effectuer leurs transactions de manière sécurisée et numérique, garantissant ainsi leurs droits financiers. En outre, elle contribue à accélérer les transactions et à éliminer les risques inhérents aux chèques traditionnels, consolidant ainsi la confiance entre les parties prenantes.

Les deux parties ont insisté sur le rôle clé de ce nouveau système, qui devrait permettre de réduire les transactions en espèces, d'intensifier l'utilisation des paiements électroniques et d'encourager l'adoption de cartes bancaires à des coûts compétitifs. Cela permettrait aux citoyens de bénéficier de paiements différés, tout en assurant aux commerçants et artisans un règlement immédiat pour leurs biens ou services.

La réunion a également permis de discuter des défis rencontrés par la plateforme TuniChèque. Les responsables ont exprimé leur volonté de travailler à la résolution des difficultés techniques et ont annoncé l'organisation de sessions de formation pour faciliter l'inscription sur la plateforme et l'utilisation des chèques numériques dans le respect des nouvelles procédures.

D'autre part, la rencontre a abordé la nécessité de restructurer les entreprises classées par les banques, à la lumière des résultats de la réévaluation légale de leurs actifs immobiliers, constructions et équipements industriels. Cette démarche ouvre de nouvelles perspectives de financement et de relance pour ces entreprises, leur permettant ainsi de remplir pleinement leur rôle économique et social.

Enfin, la réunion a permis d'évoquer la situation économique, financière et sociale actuelle. Les participants ont convenu de renforcer la coopération entre l'UTICA et le Conseil bancaire et financier. Ils ont souligné l'importance d'intensifier le dialogue et la coordination sur les enjeux économiques communs, afin de renforcer la stabilité économique, stimuler le développement national et favoriser un environnement d'investissement propice à une croissance durable.