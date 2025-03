Tunisie: Ligue 1 - 25E Journée - La JSOmrane freine l'EST

La Jeunesse Sportive d'El Omrane épingle le leader sur le fil. L'Etoile à son tour enfonce un peu plus la Zliza et se replace provisoirement sur le podium. A Sfax, le CSS « passe ses nerfs » sur l'ASS, alors qu'à Ben Guerdane, l'USBG se redonne de l'air en croisant le CAB.

La cadence s'accélère en Ligue 1 et on a disputé hier les matchs de la 25e journée, une ronde en deux temps avec le reste des rencontres prévues pour cet après-midi.

Hier donc, le leader « sang et or » s'est produit au Zouiten à l'épreuve de la JSO. En terrain familier, l'EST devait valider pour garder le dauphin usémiste à bonne distance. Quant à la Jeunesse d'El Omrane, en chute libre au classement depuis quelque temps, ne pas engranger, ne serait-ce qu'un point, pouvait compliquer davantage la situation d'un Onze qui joue sa survie en L1, même s'il peut se permettre de griller encore un joker.

Sur ce, lors de ce match, tout s'est joué en seconde période avec tout d'abord un but de Youssef Blaili à vingt minutes ( ballon revenu après le penalty) . Puis, une égalisation de la JSO signée Omar Zouaghi à un quart d'heure de la fin. Avec l'Espérance, rien n'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. A cinq minutes de la fin, le champion en titre reprend le dessus par Yan Sass. A la 98' de jeu, alors que l'on croyait le sort de la JSO scellé, Haithem Khemissi surgit et remet les pendules à l'heure. Ça tient du miracle pour la JSO alors que le tenant constate...

L'Etoile réagit

Nous étions curieux de connaître la réaction de l'Etoile hier après son revers de l'Olimpico face aux coriaces Zarzissiens. A l'épreuve du déplacement du côté de Gabès, l'ESS savait que seule la victoire face à la Zliza lui permettrait de rester dans la course aux places d'accessit. L'ASG, à son tour, pointait à une peu envieuse place au classement et attendait donc la venue des Etoilés pour réactiver le compteur et s'écarter quelque peu du magma du classement. Assurément piquée au vif après sa dernière défaite à Sousse, l'Etoile a vite fait d'ouvrir la marque par l'incontournable Oussema Abid. Elle va ensuite gérer mais va perdre le milieu ivoirien Cédric Gbo à vingt minutes de la fin, après avoir été expulsé par l'arbitre Amir Ayadi. Il n'empêche que même en infériorité numérique, les Etoilés vont se surpasser pour doubler la mise par Chawat à un quart d'heure du terme. Un but par mi-temps, l'Etoile a construit sa victoire.

Distancé par les meneurs, le Club Sportif Sfaxien croisait hier l'AS Soliman pour du moins faire honneur aux couleurs du club, sachant que les Sfaxiens ont quelque peu perdu l'espoir d'accrocher une place d'accessit cette saison. Quant aux Cap-bonnais, après le point glané face au CA, il s'agissait de se maintenir à un palier qui leur permettrait d'entrevoir la suite avec sérénité, maintien oblige. Au stade Taieb- Mhiri, hier, le CSS a enfilé le bleu de chauffe en seconde période, surclassant au final l'ASS (4-0) avec des buts de Fabien Winley, Firas Sakouhi, Aziz Sokrafi et le Cap-bonnais Hamza Mabrouk, buteur contre son camp.

Enfin, c'est une US Ben Guerdane décidée à quitter la zone rouge qui a reçu hier le CAB, un Onze qui renaît depuis quelque temps. Ce faisant, le CAB a été quelque peu malchanceux lors de ce match puisque c'est le Cabiste Aymen Amri qui a trompé son propre gardien avant la mi-temps. Par la suite, l'USBG va verrouiller l'accès à Noureddine Farhati et gérer jusqu'au bout.

Résultats :

JS Omrane - E.S.Tunis (2-2)

AS Gabès - E.S.Sahel (0-2)

C.S.Sfaxien - AS Soliman (4-0)

US B.G - C.A.Bizertin (1-0)