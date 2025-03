Tunisie: Le pays réaffirme son engagement pour l'égalité des droits des femmes à la 69e session de la CSW à New York

"La Tunisie est déterminée à promouvoir les droits des femmes", a souligné la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors, Asma Jebri, dans son allocution le deuxième jour de sa participation à la 69e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) des Nations Unies, qui se déroule à New York, aux États-Unis. Cette session, présidée par le Royaume d'Arabie Saoudite, se tient du 10 au 21 mars 2025.

À cette occasion, la ministre a présenté un aperçu des principales mesures et mécanismes mis en place pour réaliser l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes et des filles, selon un communiqué du département.

Asma Jebri a également pris part à un séminaire de haut niveau intitulé "Les réalisations et défis dans la région arabe : trente ans après Pékin", présidé par la ministre d'État libyenne chargée des Affaires de la Femme.

Dans ce cadre, elle a évoqué les mesures prises pour mettre en oeuvre la Déclaration et le Programme d'action de Pékin, notamment dans les domaines suivants : la lutte contre la pauvreté, le soutien à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le renforcement de la participation des femmes pour garantir la durabilité environnementale, ainsi que la mise en place d'un budget intégrant la perspective de l'égalité entre les sexes.

En solidarité avec la Palestine, la ministre a également pris part à un événement ministériel parallèle organisé par la Ligue des États arabes en partenariat avec l'État de Palestine et ONU Femmes, ayant pour thème "Les femmes de Gaza se soulèvent pour la liberté et la dignité".

En marge de la 69e session de la CSW, la délégation tunisienne a participé à plusieurs autres événements parallèles, dont ceux organisés par le Conseil national des femmes égyptiennes sur "L'autonomisation politique et le leadership féminin", ainsi que l'événement organisé par le Royaume de Bahreïn pour la présentation du « Prix de la Princesse Sabeeka pour l'autonomisation des femmes », dans sa troisième édition. De plus, un événement de haut niveau sur le financement public de l'agenda de Pékin a été organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement.