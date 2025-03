Ile Maurice: Visite de Narendra Modi à Port-Louis - Le pays et l'Inde renforcent leur coopération

Le Premier ministre indien a conclu, hier mercredi 12 mars 2025, une visite de deux jours à Maurice, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance de l'île. Pour sa deuxième visite officielle dans l'île, Narendra Modi a annoncé un Partenariat stratégique renforcé. Il couvre la sécurité maritime, le commerce en devises nationales et les liens économiques. L'Inde et Maurice entrent dans une nouvelle ère de coopération.

Cette alliance rehaussée entre Maurice et l'Inde répond à des impératifs économiques et géopolitiques. Elle est concrétisée par huit protocoles d'accords. Symbole de cette forte coopération institutionnelle, l'Inde s'engage à financer la construction d'un nouveau Parlement mauricien.

Sur le plan économique, la Banque centrale indienne et la Banque de Maurice ont signé un accord pour faciliter l'utilisation des monnaies locales dans les échanges commerciaux. Ce mécanisme ambitieux permettra aux deux pays de réaliser des transactions en roupies indiennes et mauriciennes.

En matière de sécurité, New Delhi confirme son statut de partenaire privilégié pour la protection des intérêts nationaux mauriciens dans l'océan Indien. L'Inde apportera son expertise et ses moyens pour aider Maurice à lutter contre la pêche illégale et la piraterie maritime et la contrebande qui menacent les ressources de l'île.

Cette coopération se traduit également par un accord technique de partage d'informations maritimes entre la marine indienne et les autorités mauriciennes pour renforcer la surveillance des eaux territoriales.

Enfin, Narendra Modi a annoncé l'évolution de son projet de sécurité régionale, SAGAR (qui signifie en hindi « océan », mais dont l'acronyme en anglais veut dire sécurité et croissance pour la région), vers une vision plus large pour « la sécurité et la croissance du Sud global ».