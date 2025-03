Service universel - Huawei et les régulateurs gouvernementaux engagés pour soutenir le développement des zones rurales

Lors du Mobile World Congress (MWC), la seconde édition de la table ronde sur le service universel a été organisée avec succès. Cet événement a réuni des représentants de ministères en charge du service universel, la fondation USF, des régulateurs, ainsi que des clients clés venus de pays tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée et le Bénin. L’objectif : explorer de nouvelles voies pour le développement du service universel dans le domaine des télécommunications afin de soutenir le développement des zones rurales.

Liu Jie, Vice Président du FDD Product Line (R&D) de Huawei, a déclaré dans son discours d’ouverture : « La digitalisation est essentielle pour stimuler l’économie et soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant que composante clé des infrastructures numériques, les réseaux sans fil sont la pierre angulaire de l’inclusion numérique, offrant à la fois une valeur sociale et commerciale. C’est pourquoi les pays et les organisations internationales considèrent le service universel comme une mesure clé pour réaliser l’inclusion numérique, créant ainsi un consensus industriel large. Grâce à son expertise mondiale dans le domaine des télécommunications, Huawei innove continuellement pour soutenir le service universel, combler la fracture numérique et apporter les bénéfices du numérique à chacun. »

Le service universel vise à garantir l’accès de tous les citoyens, quelle que soit leur localisation géographique ou leur situation socio-économique, à des services de communication de base à un prix abordable. Ce service a pour objectif de réduire les écarts d’information et de promouvoir le développement socio-économique, tout particulièrement dans les zones rurales et reculées. Il constitue non seulement un droit fondamental, mais est également un outil essentiel pour renforcer la cohésion sociale et stimuler l’économie. En fournissant des services de communication accessibles, il permet aux populations défavorisées et aux régions isolées de s’intégrer dans la société moderne.

Lors de la table ronde, les participants ont partagé leurs expériences réussies et les défis rencontrés dans la mise en œuvre du service universel. Huawei a également présenté ses solutions technologiques de pointe, partagé des cas d’étude à l’international et exposé sa vision ainsi que ses innovations pour promouvoir ce service. En collaborant étroitement avec les opérateurs et les régulateurs gouvernementaux, Huawei vise à intégrer davantage les ressources et à accélérer le déploiement du service universel sur les marchés émergents.

A l’issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées :

Renforcer l’inclusion numérique par une impulsion gouvernementale : Il est essentiel que les gouvernements fassent du service universel une priorité absolue de leur stratégie de digitalisation, en fixant des objectifs annuels pour améliorer la couverture réseau. Augmenter les sources de financement et réduire les coûts pour les utilisateurs : Il est suggéré de mobiliser des fonds (via les fonds de service universel, des subventions gouvernementales, etc.) pour inciter les opérateurs à étendre les infrastructures de réseau dans les zones non couvertes. Des subventions pour des subventions pour l'acquisition d'appareils mobiles et des données pourraient également être envisagées pour rendre les services plus accessibles. Déployer des solutions innovantes adaptées aux zones rurales : Les opérateurs ont besoin de solutions à faible coût et à déploiement rapide afin de garantir un déploiement rapide et viable économiquement où le retour sur investissement est souvent limité.

Cette table ronde a permis de renforcer la collaboration entre Huawei, les gouvernements et les régulateurs, ouvrant ainsi la voie à un déploiement plus efficace du service universel et à une réduction significative de la fracture numérique dans les régions les plus défavorisées.