Angola: Les membres de la Commission de l'UA prennent leurs fonctions

Addis — Les membres de la Commission de l'Union africaine, élus en février dernier, ont pris leurs fonctions ce jeudi, après une cérémonie de prestation de serment, dirigée par le président de l'Organisation, João Lourenço.

L'événement a eu lieu à la Salle Nelson Mandela au siège de l'UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, avec le premier à recevoir les portefeuilles du président sortant de la commission, Moussa Faki Mahamat, étant Mahmoud Ali Youssouf, suivi de la vice-présidente de l'organisme, Selma Malika Haddadi, tous deux élus lors du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, tenu dans la capitale éthiopienne.

Ensuite, les commissaires à l'Agriculture, au Développement rural, à l'Économie bleue et à l'Environnement durable, aux Structures et à l'Énergie, aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité et à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social, respectivement, Moses Vilakati (Eswatini), Lerato D. Mataboge (Afrique du Sud), Bankole Adeoye (Nigeria) et Amma A. Twum-Amoah (Ghana) ont pris leurs fonctions.

En raison du manque de candidats, lors du sommet du mois dernier, les commissaires du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l'Industrie et des Minéraux et de l'Éducation, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation n'ont pas été élus, un acte qui est prévu pour avril de cette année.

Les candidatures pour ces deux postes seront réservées aux personnes de sexe masculin et féminin de la région centrale du continent, conformément aux dispositions des statuts du comité et du règlement intérieur de la conférence.

Le leader de l'UA et chef de l'Etat angolais se trouve dans la capitale éthiopienne depuis mercredi après-midi, où il a été reçu à l'aéroport international de Bole par son homologue Taye Atske-Selassie Amde, qui sera également présent à la cérémonie, ainsi que par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali.

Vendredi, en tant que leader de l'Union africaine, le président João Lourenço visitera le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), une entité créée à l'initiative de l'UA dans le but de renforcer la sécurité sanitaire sur le continent, de répondre aux pandémies et de prendre en charge le développement des capacités dans le domaine de la santé publique.

En tant que président de l'Angola, le programme officiel comprend également une réunion de travail avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali.

La réunion servira à renforcer les relations entre l'Angola et l'Éthiopie.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a rencontré mercredi le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et le directeur général du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Nardos Bekele-Thomasum.

Le NEPAD est un programme de l'UA adopté en 2001 à Lusaka, en Zambie, et qui vise principalement à réduire la pauvreté et à promouvoir la croissance économique et le développement durable en Afrique.

Avec le commissaire Bankole, le chef de la diplomatie angolaise, arrivé à Addis-Abeba aux premières heures de mercredi, discutera de la paix et de la sécurité sur le continent africain, en mettant l'accent sur les conflits à l'est de la RDC, où le M23 a pris le contrôle de certaines villes, et au Soudan.

En assumant la direction tournante de l'Union africaine, lors du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation, le Président de la République, João Lourenço, a déclaré qu'il accorderait une grande attention aux principaux problèmes de l'Afrique et mettrait son expérience au service de l'organisation dans la recherche de solutions aux questions liées à la paix et à la sécurité et veillerait à la mise en oeuvre, par les États membres, de politiques économiques et sociales qui favorisent le progrès et le développement du continent.