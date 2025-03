Angola: Les ministres de l'OKACOM se réunissent vendredi à Lubango

Lubango (Angola) — Les ministres de la Commission permanente des eaux du bassin du fleuve Okavango (OKACOM) se réuniront ce vendredi dans la ville de Lubango, province de Huíla, pour la 8ème session de dialogue et de coopération, qui discutera de la gestion durable des ressources en eau de la région.

L'événement sera présidé par le ministre de l'Énergie et de l'Eau de l'Angola, João Baptista Borges, et verra la participation de deux autres dirigeants des pays membres, notamment le Botswana et la Namibie.

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Énergie et de l'Eau d'Angola, auquel ANGOP a eu accès ce jeudi, dans la capitale de Huila, « la réunion revêt une importance stratégique pour la gestion durable des ressources en eau dans le bassin de Cubango-Okavango, car il s'agit d'une zone fondamentale pour les trois pays ».

Au cours de la réunion d'une journée, indique la note, la proposition de mise à jour de l'accord qui établit l'OKACOM sera discutée et analysée, dans le but de remplacer le traité original signé en 1994, par conséquent le nouvel accord représentera une avancée dans la gouvernance régionale, renforçant l'engagement des pays membres envers la gestion intégrée, responsable et durable du bassin susmentionné.

En 2025, l'OKACOM fêtera ses 30 ans d'existence, se consolidant comme une institution essentielle pour la coopération transfrontalière et la gestion durable des ressources en eau, une étape qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, un pays qui souligne la pertinence de la coopération régionale comme base du développement durable et de la préservation de l'environnement, selon la note.

« (...) OKACOM joue un rôle crucial dans la mise en oeuvre de solutions innovantes, en promouvant une approche intégrée entre les pays du bassin, cette réunion sera donc l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés, aux défis encore présents et aux leçons apprises, tout en renforçant la vision stratégique pour l'avenir de la gestion de l'eau dans la région », conclut la note.