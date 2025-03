Angola: João Lourenço défend une large conférence pour analyser les conflits en Afrique

Addis — Le président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a défendu ce jeudi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, la nécessité pour le continent d'organiser une large conférence réservée uniquement à l'analyse des conflits en Afrique.

Dans son discours à l'occasion de la passation des portefeuilles à la Commission de l'UA, l'homme d'Etat a souligné comme axe principal de l'éventuelle réunion « la question de la paix comme bien obligatoire et inaliénable pour tous les peuples du continent africain ».

Pour João Lourenço, ceux qui alimentent les tensions et les conflits sur le continent doivent être découragés, tenus responsables et pénalisés par de lourdes sanctions de la part de l'organisation contre des individus et des pays.

Il a rappelé que le continent africain est confronté à des problèmes liés au terrorisme et à l'extrémisme violent, aux changements anticonstitutionnels dans les gouvernements démocratiquement élus et aux conflits armés.

Selon le responsable, sur ces questions, il existe une préoccupation commune concernant le désir de mettre un terme définitif aux conflits et de commencer à consacrer de l'énergie, de l'attention et des ressources aux questions de développement.

« Il est clair que, même s'il y a eu des progrès encourageants dans des conflits qui semblaient ne pas avoir de fin en vue, il y en a encore qui évoluent malheureusement dans une direction négative inquiétante et condamnable, comme c'est le cas du conflit qui perdure à l'est de la RDC », a-t-il souligné.

A ce propos, João Lourenço a indiqué que l'Angola continue d'insister sur la recherche de solutions pacifiques, ne permettant pas la mise en oeuvre du « plan de balkanisation en cours, avec la création d'un Etat paria à l'Est de la RDC, ni même la tentative de renverser le pouvoir établi à Kinshasa par des moyens militaires ».

En ce qui concerne le Soudan, il a salué les initiatives du Président de l'Ouganda, Yoweri Musseveni, pour avoir accompli un travail louable en éliminant les facteurs externes néfastes et en engageant les parties au conflit dans un dialogue constructif qui conduira à un climat propice à un cessez-le-feu, à la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence aux populations touchées et à une solution définitive, fondée sur la réconciliation nationale et d'autres mesures.

D'autre part, il a appelé à une réflexion plus exhaustive de la part de la Commission, afin que le Conseil de paix et de sécurité se voie attribuer un rôle fondamental dans l'action qu'il doit mener pour prévenir et résoudre les conflits qui prévalent sur le continent africain.

Ce qui est en jeu, a-t-il poursuivi, c'est la nécessité de créer une architecture solide de paix et de sécurité en Afrique, car cela constitue l'une des plus grandes préoccupations du continent.

Il a expliqué que l'Afrique devrait avoir honte du fait que des institutions extérieures, comme l'Union européenne ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, sont parfois plus rigoureuses, plus exigeantes et plus fermes dans leurs positions.

Il a rappelé que les conférences des chefs d'État et de gouvernement sont, en règle générale, excessivement longues et, par conséquent, pas aussi productives qu'on pourrait l'espérer, d'où l'importance de réfléchir, le plus tôt possible, aux solutions à identifier pour rendre les séances de travail plus objectives et productives.

Il a demandé que seules les questions de fond soient soumises aux chefs d'État et de gouvernement pour analyse et décision, notamment celles relatives à la politique, à la paix, à la défense et à la sécurité, à la diplomatie et au développement économique et social.

Il a donc jugé essentiel d'envisager un modèle opérationnel plus agile, moins bureaucratique et plus susceptible de conduire à de bonnes résolutions et conclusions, avec un ordre du jour à traiter dans un délai raisonnable.

Le chef de l'Etat angolais est convaincu que l'Afrique doit agir pour trouver « des solutions africaines aux problèmes africains et parvenir au silence des armes » sur tout le continent.