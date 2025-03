Ile Maurice: Kugan Parapen - «Nous avons vu une tentative de minimiser l'importance de la fête nationale avant»

interview

Dans le cadre du 57e anniversaire de l'Indépendance du pays, l'économiste Kugan Parapen, Junior minister à la Sécurité sociale, livre sa vision pour le pays.

L'Indépendance, 57 ans après, est-elle toujours un événement marquant ?

L'indépendance d'un pays ne peut pas ne pas être l'évènement phare de l'année pour n'importe quel pays démocratique qui se respecte. Malheureusement, durant ces dernières années, j'ignore si c'était délibéré ou pas, on a tout de même vu une tentative de minimiser l'importance de la fête de l'Indépendance, si ce n'est l'indépendance de notre République.

Pour moi, il s'agit d'un des moments les plus importants du calendrier mauricien, et de ce fait, les Mauriciens doivent célébrer ce jour car c'est tout ce que nous avons accompli au cours de ces 57 dernières années. C'est aussi l'occasion de réfléchir sur ce que l'on aurait pu mieux faire et sur ce qu'il reste à faire.

Qu'en est-il de vos attentes et frustrations ?

En tant que membre de Rezistans ek Alternativ, je dirai que le parti s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de changements constitutionnels concernant l'obligation de déclarer son appartenance ethnique aux élections générales. Dans l'accord que nous avons signé avec les autres partenaires de l'alliance du Changement, enlever cette clause constitue l'une des mesures phares, qui une fois, devenue réalité, entrera dans l'histoire comme étant l'une des plus grandes victoires du mauriciannisme.

Existe-t-il une véritable identité nationale ?

Oui. Elle n'est peut-être pas nécessairement reconnue par tout le monde mais elle est vécue par tous et c'est là où il y a un paradoxe car encore beaucoup de Mauriciens et de Mauriciennes sont réticents à la reconnaître. Cela dit, nous sommes un très jeune pays, plus on vieillira, plus l'identité nationale s'affirmera davantage et cassera l'appartenance à cette identité ancestrale.

Quelle est la vision pour l'avenir, pour les jeunes générations ?

Les jeunes ont malheureusement perdu espoir en la société mauricienne au point d'avoir émigré. C'est le gros travail de ce nouveau gouvernement, de redonner espoir aux jeunes. D'ailleurs le thème de notre discours programme c'est: bâtir un pont sur l'avenir. Nous voulons qu'il soit un pont pour inspirer les jeunes à revenir pour construire un nouvel avenir pour la nouvelle génération.