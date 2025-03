Gabon: Séance de travail avec l'Institut National de la Jeunesse et des Sports

Après avoir échangé avec les étudiants de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) le 10 mars 2025 au sein de leur établissement, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick Barbera Isaac a organisé ce 12 mars 2025 une séance de travail avec les membres de son Cabinet, les responsables administratifs de l'INJS, les délégués des étudiants, le bureau de la mutuelle, les équipes du Secrétariat Général ainsi que les partenaires sociaux.

Moins de trois jours après avoir échangé avec les étudiants de l'INJS et pris connaissance de leurs difficultés, un cadre de discussion a été mis en place réunissant les représentants des étudiants, les responsables administratifs et les partenaires sociaux (SYNAJES et SYNEA.INJS). Avant toute chose, le Ministre Patrick Barbera Isaac a appelé les étudiants au sens de responsabilité et les a exhortés à éviter tout acte d'incivisme pouvant nuire à leur image et à leur avenir. Le droit de manifestation ne doit pas donner lieu à des feux de pneus et à des casses. Des actes intolérables à l'avenir, pour le Ministre.

Au total, six points étaient inscrits dans le cahier des revendications des étudiants : la bourse, l'internat, les infrastructures sportives, le transport scolaire, la durée de formation des instructeurs internes de jeunesse et le ravitaillement en médicaments. L'objectif de la rencontre était donc de passer en revue, dans une approche concertée de recherche de solutions durables, l'ensemble des difficultés qui, au-delà de la question centrale du paiement des bourses du premier trimestre, minent le quotidien des étudiants.

C'est le Ministre Barbera Isaac lui-même qui a fixé le cap de cette concertation avant de laisser les parties poursuivre, dans une approche proactive, les discussions devant aboutir à des propositions de solutions concrètes dont l'horizon de mise en oeuvre est le très court et le moyen terme.

Des initiatives avec effets attendus dans les prochains jours ont déjà été prises par le Ministre. On parle ainsi des commandes en cours des médicaments destinés à renforcer les capacités de prise en charge du centre médical de l'INJS qui fait face, pour la première fois et cinquante ans après l'ouverture de cet établissement, à un flux très important d'étudiants, soit 1415 lors de cette rentrée académique 2024-2025.

Au regard des discussions, tout est progressivement mis en place pour un paiement imminent des bourses du premier trimestre aux étudiants de cet établissement qui fait la fierté du Gabon dans la sous-région, de par son envergure architecturale, la qualité de ses formations, et par le nombre impressionnant des promotions livrées sur le marché de l'emploi depuis son ouverture, il y a un demi-siècle.