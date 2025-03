Gabon: Airtel Gabon renforce la sécurité et dévoile sa Smartbox 4G pour une connectivité améliorée

Dans le cadre de son engagement à offrir une meilleure expérience à ses abonnés, Airtel Gabon a récemment organisé une rencontre avec la presse locale. L'événement a permis à l'opérateur de télécommunications de présenter les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre les fraudes téléphoniques et d'annoncer le lancement de sa nouvelle Smartbox 4G, une solution flexible pour améliorer l'accès à internet dans les foyers et les entreprises.

Lutte contre les arnaques : des mesures concrètes pour protéger les abonnés

Face à la recrudescence des tentatives d'escroquerie par téléphone et par SMS, qui ont culminé en 2023 avec près de 300 signalements, Airtel Gabon a pris des mesures rigoureuses pour protéger ses clients. L'opérateur a notamment supprimé certaines fonctionnalités jugées à risque, telles que le renvoi rapide d'argent via des codes courts, et a mis en place un blocage systématique des codes OTP.

Ces actions s'accompagnent d'une collaboration étroite avec les autorités judiciaires, permettant d'identifier et de sanctionner les auteurs d'arnaques téléphoniques. Cependant, Airtel Gabon rappelle à ses abonnés l'importance de la vigilance et insiste sur un principe fondamental : ne jamais partager ses codes de transaction.

Une Smartbox 4G pour une connectivité plus accessible et plus performante

Dans sa volonté d'améliorer l'accès à internet et de proposer des solutions adaptées aux besoins des consommateurs, Airtel Gabon a dévoilé sa Smartbox 4G, un dispositif innovant alliant mobilité, autonomie et performance.

Cette nouvelle box, commercialisée à 15 000 FCFA, permet à 32 utilisateurs de se connecter simultanément avec un rayon de couverture de 100 mètres. Contrairement aux solutions classiques, elle ne nécessite aucun frais d'installation ni pénalités en cas d'interruption du paiement, offrant ainsi une flexibilité appréciable aux abonnés.

Airtel Gabon propose deux formules d'abonnement adaptées aux différents besoins des utilisateurs :

· L'offre Okoumé : 25 000 FCFA par mois avec un débit minimum de 10 Mbps

· L'offre Padouk : 40 000 FCFA par mois avec une vitesse de 20 Mbps

Grâce à ces nouvelles offres, l'opérateur ambitionne de démocratiser l'accès à un internet de qualité, en répondant aussi bien aux exigences des professionnels qu'aux attentes des particuliers.

Un projet soutenu par les autorités pour une transformation numérique réussie

Le lancement de la Smartbox 4G s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur numérique gabonais. Ce projet a bénéficié du soutien du ministère de l'Économie numérique et des Nouvelles technologies de l'information, ainsi que de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). Cette collaboration vise à faciliter l'accès à internet sur tout le territoire et à accompagner la transformation digitale du pays.

En renforçant la sécurité des transactions et en offrant des solutions internet innovantes et accessibles, Airtel Gabon affirme son engagement à améliorer le quotidien de ses abonnés tout en consolidant sa position en tant qu'acteur clé du secteur des télécommunications au Gabon.