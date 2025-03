Gabon: Présidentielle 2025 - Michel Ongoundou Loundah fait-Il peur au système ?

Le dossier de Michel Ongoundou Loundah Président de REAGIR et figure politique du pays n'a pas été retenu. Son avocat Me Francis Nkea s'était rendu devant la Cour constitutionnelle pour déposer son recours.

Michel Ongoundou Loundah candidat du Parti REAGIR continue de dénoncer la connivence entre les forces occultes qui sont dans l'ombre de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum et celles qui se sont opposé à sa candidature malgré son dossier complet. Ceci, pour la simple raison, selon lui, qu'ils veulent l'empêcher de prendre part à cette élection Présidentielle alors que l'homme est aujourd'hui présenté comme l'un des candidats crédibles dans cette course à la présidentielle.

" Je suis persuadé, qu'il y'a une connivence entre ceux qui ont fait opposition à ma candidature et les forces occultes qui sont tapis dans l'ombre au niveau de la CNOCER. ", s'indigne le candidat à l'élection présidentielle avant d'ajouter " Une élection aussi importante que l'élection présidentielle, il y a une opposition dont on connait la moralité, la moindre des choses aurait été de l'entendre quitte à prendre une décision défavorable à mon encontre. "

La Cour constitutionnelle devrait trancher dans huit jours ce différend.

" Ils se sont pressés de donner suite à une requête qui n'avait ni queue ni tête, qui n'avait aucun fondement juridique, c'est pour ça je suis fondé à penser qu'il y'a une connivence entre eux mais je reste confiant, puisque la Cour constitutionnelle m'entendra "s'est exprimé le Président de REAGIR.

Rappelons que Michel Ongoundou Loundah est un homme politique qui a toujours fait face aux nombreux défis en politique et il a toujours lutté contre les intimidations. Ce dernier n'a pas été épargné par les lourdes pressions et intimidations liées à son engagement politique. Au contraire, son parcours est jalonné de défis, de persécutions et de tentatives de musellement qui témoignent de la nature radicale de son opposition au régime en place et de sa volonté inflexible de lutter pour la démocratie et la justice sociale.

Le 1er octobre 2022, des hommes armés envahissent son domicile à Libreville. Cette intrusion violente, bien que traumatisante, n'a pas ébranlé l'homme politique. Michel Ongoundou Loundah reste indomptable.

Ces intimidations n'ont pas seulement forgé son caractère, elles ont aussi renforcé sa conviction profonde que le combat pour la démocratie et les droits humains est non négociable. Michel continue d'affirmer, à travers ses actions et ses paroles, que "la vérité et la justice finiront toujours par triompher".

Sa vision du service public repose sur une idée claire : la politique doit avant tout être un instrument de justice, d'inclusion et de développement pour tous les citoyens, et non un moyen d'enrichissement personnel ou de maintien au pouvoir.

