Congo-Brazzaville: Exposition - L'association Winaivha prête à exporter ses oeuvres d'art

Une exposition inédite des oeuvres d'art et d'articles divers d'utilisation courante se tient à Voungou, dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, Tié Tié, à l'initiative de l'association Winaivha à la faveur des journées portes ouvertes lancées pour vulgariser l'art au relent futuriste.

Un lit solaire, une table intelligente, ses jeux solaires et plusieurs autres articles très singiliers dans leur conception sont exposés depuis quelque temps au siège de la fraternité Winaivha. Des amoureux de l'art s'y rendent régulièrement pour admirer ces oeuvres inédites « Ces oeuvres d'art dites solaires sont le fruit combiné de notre ingéniosité artistique et de l'inspiration divine. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons reçu de l'inspiration divine pour concevoir et façonner ces oeuvres que nous mettons à la disposition du public après plusieurs années de travail », a dit Roi Amen fils, responsable de l'association Winaivha.

Il a ajouté qu'il n'est issue d'aucune école d'art ou d'aucune formation en artisanat. C'est simplement la volonté de Dieu qui s'est manifestée en lui, «témoignant le passage à l'ère nouvelle, celle de la nouvelle civilisation avec sa nouvelle technologie et ses oeuvres d'art solaires, par exemple, qui vont meubler désormais les maisons et qui seront également exportées ».

L'art que développe l'association Winaivha est futuriste, à l'instar de la table intelligente qui donne toutes les commodités d'uage possibles à son utilisateur « Nous sommes ouverts à toute collaboration, tout partenariat et tout soutien car notre but est de faire connaître cet art au-delà des frontières nationales et dire que le Congo est à l'avant-garde du développement artistique ou de l'artisanat moderne. C'est ce qui justifie la carte du Congo gravée sur la plupart de nos oeuvres », a-t-il poursuivi.

Faites essentiellement en bois et à la main avec l'utilisation des outils utiles pour tout artisan (marteau, ciseaux, couteau...) mais aussi quelques instruments électriques (perceuses, scie moteur...), ces oeuvres qui font éclater une beauté éblouissante sont conçues pour durer et ne pas s'altérer aux intempéries et à l'usure du temps.

«Nous oeuvres d'art solaires sont conçues pour être conservées et utilisées longtemps. EIls seront aussi à la portée de tout le monde quand arrivera le moment de les commercialiser. Pour l'instant, nous nous attelons à nous conformer aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays concernant les arts et l'artisanat, en nous procurant les documents nécessaires justifiant notre existence légale », a précisé Roi Amen fils.

Les journées portes ouvertes pour vulgariser les oeuvres d'art solaires made in Congo vont se poursuivre pour permettre à tout un chacub de s'imprégner de cet art unique en son genre qui marque aussi l'avènement du nouvel âge, dit âge d'or, avec ces nouvelles créations venant du Congo et qui vont inonder le monde, a-t-il conclu.