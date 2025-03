Cameroun: Décès de Thomas Nguemo, père de Landry Nguemo - Une double tragédie familiale

La famille Nguemo est une nouvelle fois endeuillée. Thomas Nguemo, père de l'ancien international camerounais Landry Nguemo, s'est éteint ce jeudi 13 mars, huit mois seulement après le décès tragique de son fils. Une double tragédie qui a profondément marqué leur entourage et les supporters du football camerounais.

Landry Nguemo, ancien milieu de terrain emblématique des Lions Indomptables, avait perdu la vie le 27 juin 2024 dans un accident de la circulation. Depuis ce jour, son père, Thomas, semblait fragilisé, montrant des signes de fébrilité et de profonde tristesse. Selon des proches, il n'avait jamais vraiment surmonté la perte de son fils, qui était une fierté nationale et un pilier de la famille.

Thomas Nguemo était un homme respecté dans sa communauté, connu pour son humilité et son dévouement envers sa famille. Son décès, survenu aux premières heures du jeudi 13 mars, a plongé son entourage dans une immense tristesse. Les hommages affluent déjà, témoignant de l'impact qu'il a eu sur ceux qui l'ont connu.

Cette double disparition rappelle la fragilité de la vie et l'importance de soutenir les familles confrontées à de telles épreuves. Les amis, les proches et les supporters du football camerounais se souviendront de Thomas Nguemo comme d'un homme fort, aimant et dévoué, qui a toujours soutenu son fils dans sa carrière sportive.

Landry Nguemo, quant à lui, restera gravé dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Avec 42 sélections en équipe nationale et une carrière marquée par des passages en France et en Turquie, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du football.

En cette période de deuil, la famille Nguemo a demandé à respecter leur intimité. Des cérémonies commémoratives seront organisées dans les prochains jours pour honorer la mémoire de Thomas Nguemo, un père aimant et un pilier de sa communauté.