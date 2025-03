Sénégal: Conseil des ministres - Les 4 points à retenir

Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 12 mars. L'occasion pour le Président de la République de faire plusieurs recommandations. Après avoir présenté les condoléances de la l'Etat suite au décès d'Abdou Diouf, inspecteur du Trésor, voici les décisions prises par Bassirou Diomaye Faye.

1-Création de la médaille Gaindé de la performance

Après avoir salué la belle tenue de la semaine nationale de la femme et félicité le ministre de de la Famille et des Solidarités Maïmouna Dièye, le Président de la République a annoncé la création de la Médaille Gaïndé de la performance. « Cette distinction honorera les citoyens sénégalais ayant contribué de manière exceptionnelle au progrès et au rayonnement du Sénégal dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, la technologie, la culture, l'économie, l'environnement... Elle sera décernée à titre normal ou exceptionnel selon les mérites« , assure-t-il.

2-Transparence dans la gestion des ressources naturelles

Poursuivant sa prise de parole, le Chef de l'Etat a souligné son engagement pour une gouvernance transparente des ressources naturelles. Il a demandé aux ministres concernés de « de renforcer les actions de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et de veiller à la publication régulière des données économiques des audits et des registres des bénéficiaires effectifs ». Il a également insisté sur la gestion optimale des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière et pétrolière dans le cadre de la vision Sénégal 2050.

3-Évaluation des ZES et des agropoles

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs demandé une évaluation des Zones économiques spéciales (ZES) et des agropoles en termes d'investissement d'emploi créé et de contribution à l'économie nationale. Selon lui, il faut « mutualiser les moyens des agences en charge de l'industrialisation ».

4-Journée mondiale des droits des consommateurs : l'importance de la lutte contre la vie chère

Enfin, ce 15 mars sera célébrée la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le Chef de l'Etat en a profité pour souligner l'importance de la lutte contre la vie chère et de la protection des consommateurs. Ainsi, il souhaite un renforcement du dialogue avec les associations de consommateurs et le respect strict des normes de qualité et de sécurité sanitaire des produits.