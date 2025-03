Angola: La BNA promeut la semaine mondiale de l'argent

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA) promeut, du 17 au 21 de ce mois, à Luanda et dans les délégations régionales de l'institution, une série d'activités liées à l'alphabétisation et à l'inclusion financière, dans le cadre de la 13ème édition de la Semaine Mondiale de l'Argent.

Selon un communiqué de la banque centrale, l'événement, qui fait partie du programme d'éducation et d'inclusion financière, vise à promouvoir la connaissance de la finance numérique et des implications de l'émergence des influenceurs financiers et de l'intelligence artificielle sur les habitudes de consommation, en encourageant l'utilisation consciente et sûre des produits et services financiers.

L'initiative comprend la réalisation de conférences sur l'éducation financière et l'alphabétisation numérique, ainsi que des campagnes de sensibilisation à l'ouverture de comptes bancaires et de monnaie électronique, dans les provinces de Luanda, Cabinda, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Lunda Norte, Malanje, Huíla, Namibe, Benguela, Uíge et Cuando.

La 13e édition se déroulera sous le slogan « Réfléchissez avant de partir, soyez sage avec votre argent ».

La Semaine mondiale de l'argent est célébrée chaque année depuis 2012 dans plus de 176 pays, dans le but de sensibiliser la population, en particulier les enfants, les adolescents et les jeunes, aux questions d'éducation financière.

L'événement est l'occasion de réunir des institutions financières bancaires et non bancaires, des établissements d'enseignement, des organismes des secteurs public et privé, des associations et des représentants de la société civile en faveur de l'éducation et de l'inclusion financière.

Le projet, coordonné par le Réseau international d'éducation financière de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), se déroule normalement du 20 au 26 mars.