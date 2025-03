Afrique: Le président de l'UA accorde une attention particulière aux infrastructures

Addis — Le président de l'Union africaine, João Lourenço, a demandé, ce jeudi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, à la Commission de l'organisation d'accorder une attention particulière à la question des infrastructures, et de concevoir une stratégie pour mobiliser les partenaires internationaux, intéressés à réaliser des investissements avec des avantages réciproques.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs entre les présidences sortante et entrante de la Commission de l'Union africaine, il a souligné que les infrastructures constituent l'un des piliers essentiels de l'Agenda 2063 de l'UA, nécessitant la mobilisation du plus grand volume possible de ressources financières pour atteindre les objectifs fixés dans ce domaine et dans le cadre de l'innovation technologique, de la sécurité alimentaire et de la transition énergétique.

Il a indiqué que la Commission de l'Union africaine, en coordination avec les Communautés économiques et les mécanismes régionaux, devrait travailler à l'organisation d'une grande conférence continentale sur les infrastructures en Afrique au cours de l'année en cours, où les principaux partenaires de coopération, au niveau bilatéral et multilatéral, devraient être informés de l'importance et des avantages d'investir dans le financement et l'investissement dans les infrastructures d'interconnexion continentales.

La conférence, selon le président angolais, sera une façon pour les partenaires de participer directement à l'ensemble du processus de croissance et de développement en Afrique, une des différentes manières de rendre justice aux Africains et aux personnes d'ascendance africaine, une des nombreuses autres voies de réparation.

« Je considère comme prioritaire d'investir sérieusement dans la construction et l'amélioration de nos routes et autoroutes, dans la modernisation de nos lignes ferroviaires, de nos ports et de nos aéroports, ainsi que dans la création de lignes de transport et de distribution d'électricité, afin que nous puissions acheminer l'énergie des zones où il y a un excédent vers celles qui manquent de cet atout fondamental », a-t-il souligné.

Il a plaidé pour un travail conjoint afin de construire une nouvelle architecture financière internationale, afin que le continent ne soit plus considéré comme un acteur secondaire et marginal, mais plutôt comme un élément actif et décisif de l'économie mondiale.

Dans ce sens, le président João Lourenço a considéré essentiel que l'Union africaine participe à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne, avec une vision claire de ce qu'elle veut, afin que nous puissions parvenir à un accès plus simple et plus juste à des ressources financières adéquates pour la mise en oeuvre de nos projets visant à stimuler le progrès socio-économique de l'Afrique.

Ont pris ce jeudi leurs fonctions, le président de la commission, Mahmoud Ali Youssouf, du Djibouti, après la remise et reprise avec Mousa Faki Mahamat, du Tchad, et la vice-présidente de l'instance, Selma Malika Haddadi, tous deux élus lors du 38e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation, tenu dans la capitale éthiopienne.

Lors de l'événement qui s'est tenu au Nelson Mandela Hall, les commissaires chargés de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, des infrastructures et de l'énergie, des affaires politiques, de la paix et de la sécurité et de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, respectivement, Moses Vilakati (Eswatini), Lerato D. Mataboge (Afrique du Sud), Bankole Adeoye (Nigeria) et Amma A. Twum-Amoah (Ghana), ont également prêté serment.

En raison du manque de candidats, lors du sommet du mois dernier, les commissaires du Développement économique, du Commerce, du Tourisme, de l'Industrie et des Minéraux et de l'Éducation, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation n'ont pas été élus, un acte qui est prévu pour avril de cette année.

Les candidatures pour ces deux postes seront réservées aux hommes et aux femmes de la région centrale du continent, conformément aux dispositions des statuts du comité et du règlement intérieur de la conférence.