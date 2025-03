Gambie: Les victimes de l'ancien président Jammeh réagissent à la mort de Bora et au mandat d'arrêt contre Mangang

Les victimes de la brutalité de l'ancien président Yahya Jammeh ont réagi à la mort récente de l'ancien général de brigade Bora Colley des Forces Armées de la Gambie (GAF), décédé au cours de sa détention par l'armée.

Elles exhortent le gouvernement à engager rapidement des poursuites judiciaires à l'encontre des jungles et des auteurs présumés du régime de Jammeh, soulignant la nécessité impérieuse de rendre des comptes, étant donné que de nombreux accusés pourraient décéder avant l'ouverture d'un procès.

En outre, les victimes ont réagi au mandat d'arrêt lancé contre le tristement célèbre tueur en série Sanna Manjang, qui s'est échappé du pays suite a la défaite surprenante de l'ancien président Jammeh à l'élection présidentielle de 2016.

Dans une interview accordée au quotidien The Point, Baba Hydara, le fils de feu Deyda Hydara et membre fondateur du Centre des Victimes, a réagi à la mort de Bora Colley, qui avait été détenu par les Forces Armées de la Gambie (GAF) alors que les enquêtes sur son retour volontaire au pays, entre autres, étaient en cours, déclarant : « En ce mois de Ramadan, je prie pour qu'Allah tout-puissant lui accorde le pardon pour ses manquements. Néanmoins, il est essentiel de reconnaître qu'il a commis des crimes odieux sous le régime de l'ancien président Jammeh ».

« Comme je le dis toujours, nous vivons dans une société civilisée et nous devons donc respecter l'État de droit. Bora Colley est un individu accusé d'avoir commis de nombreux crimes dans notre pays. Il serait gratifiant pour nous de le voir survivre et faire face au système judiciaire devant un tribunal».

« En tant que victimes, nous saluons l'initiative du gouvernement de créer une cour pénale spéciale qui statuera sur les crimes commis sous l'ancien régime. Cependant, les retards actuels dans la traduction des accusés en justice ne font qu'ajouter à la confusion. En tant que victimes, nous attendons depuis bien trop longtemps, et la mort tragique de Bora Colley nous rappelle brutalement le tribut que ce retard prolongé nous a fait payer », a-t-il souligné.

« J'aurais éprouvé un profond soulagement à voir une personne ayant joué un rôle dans l'assassinat de mon père traduite en justice, car cela nous aurait permis, à ma famille et à moi-même, d'obtenir la justice que nous méritons à juste titre. Si nous n'agissons pas rapidement, il existe un risque important que de nombreux accusés décèdent, et ce sera encore plus difficile pour les victimes d'obtenir justice et pour la vérité d'être révélée ».

Concernant le mandat d'arrêt contre Sanna Manjang, il a déclaré : « Manjang est une personne qui a été identifiée comme ayant participé à la mort de mon père. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la nouvelle concernant l'émission du mandat d'arrêt».

« J'implore vivement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation de Manjang. Nous savons tous qu'il se trouve actuellement en Guinée-Bissau. Par conséquent, je demande instamment au gouvernement de tirer parti de ses relations étroites avec la Guinée-Bissau pour faciliter l'extradition de Manjang vers notre pays, où il pourra enfin faire face à la justice ».

Sheriff Kijera, ancien président du Centre des Victimes, a été profondément choqué par la nouvelle de la mort de Bora Colley, déclarant que « cet événement tragique a profondément affecté la communauté des victimes ».

« Il est tout aussi frustrant de constater que le gouvernement n'a nullement mis en place les mécanismes nécessaires pour que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes alors qu'ils sont encore en vie. Il est déconcertant de voir que notre gouvernement hésite à créer un tribunal spécial pour traduire Yahya Jammeh et ses associés en justice ».

« Il est profondément décevant de constater que nous avons manqué de mettre en place un mécanisme approprié pour juger Bora Colley. Cette situation est injuste non seulement pour Colley mais aussi pour sa famille, car il est resté en détention militaire sans avoir été inculpé ou présenté devant un tribunal compétent pour répondre aux allégations contre lui qui auraient été faites par les junglers ».

« Nous pensons que les victimes méritent une indemnisation complète, en particulier à la lumière des affirmations du ministre de la justice concernant les poursuites engagées suite aux travaux publics de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC). Le ministre affirme que le gouvernement a besoin d'environ 60 millions de dollars US, soit environ sept milliards de dalasis, pour poursuivre Jammeh et quelques-uns de ses proches associés. Il est déroutant d'allouer 60 millions de dollars à la poursuite d'un petit groupe de criminels tout en offrant une compensation de seulement 4 millions de dollars à leurs victimes. Cela est tout à fait insuffisant », a-t-il déclaré.

Kijera a poursuivi pour dire : « Je pense que le montant alloué par le gouvernement aux victimes, comparé à celui alloué aux poursuites judiciaires, est une gifle pour les victimes, et le gouvernement n'est même pas capable de tenir ses promesses et ses responsabilités de dédommager pleinement les victimes. »

Il a déclaré que de nombreuses victimes souffrent de graves problèmes médicaux et que certaines d'entre elles sont même en danger de mort.

« Combien d'entre elles survivront jusqu'à ce que le gouvernement accorde enfin des réparations ? Il a exhorté le gouvernement à « donner la priorité à leur bien-être en prenant en charge leurs frais médicaux, et ce, afin de leur permettre de recouvrer la santé et de redevenir autonomes ».

Le gouvernement mènera une enquête sur la mort de l'ancien jungler Borra Colley