Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 166 millions de dollars grâce à la vente des parts de BIIC avant l'entrée en bourse de la BRVM

TLDR

Le gouvernement béninois a levé plus de 100 milliards de XOF (165,6 millions de dollars) grâce à la vente de plus de 33% de sa participation dans la Banque internationale pour l'industrie et le commerce.

Cette vente s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à lever des fonds pour les infrastructures et le développement économique, tout en augmentant la participation du secteur privé dans le secteur bancaire.

La BIIC, issue de la fusion en 2020 de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l'Industrie et le Commerce (BAIC), est l'une des plus grandes banques du Bénin.

Le gouvernement béninois a levé plus de 100 milliards XOF (165,6 millions $) grâce à la vente de plus de 33 % de sa participation dans la Banque internationale pour l'industrie et le commerce (BIIC) par le biais d'une offre publique initiale (IPO). Les actions seront cotées à la BRVM, faisant de la BIIC la troisième société béninoise cotée en bourse après la Loterie nationale du Bénin (LNB) et la BOA Bénin.

Avec l'achèvement de l'IPO, la participation du gouvernement dans la BIIC est passée de 51,26 % à environ 18 %. Cette vente s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à lever des fonds pour les infrastructures et le développement économique, tout en augmentant la participation du secteur privé dans le secteur bancaire. L'offre, lancée le 24 décembre 2024 et clôturée le 28 février 2025, comprenait la vente de 17,56 millions à 23,10 millions d'actions à 5 250 XOF (8,72 $) par action. EDC Investment Corporation, une filiale d'Ecobank, a dirigé la transaction.

La BIIC, issue de la fusion en 2020 de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l'Industrie et le Commerce (BAIC), est l'une des plus grandes banques du Bénin. Au 30 juin 2024, le total des actifs de la BIIC atteignait 1 141 milliards de XOF (1,90 milliard de dollars), soit 22 % des actifs bancaires nationaux. Les fonds propres de la banque s'élevaient à 107,9 milliards de XOF (179,3 millions de dollars), ce qui en fait la deuxième banque la plus capitalisée du pays.

Points clés à retenir

Le secteur financier béninois se transforme, le gouvernement réduisant sa participation dans les entreprises publiques afin d'améliorer l'efficacité du marché. En octobre 2024, il a levé 43 milliards XOF (71,5 millions de dollars) en vendant une partie de sa participation dans la Loterie nationale du Bénin (LNB).

La pénétration bancaire au Bénin reste faible et les récentes mesures prises par le gouvernement visent à attirer davantage d'investissements privés dans les services financiers. Avec sa cotation à la BRVM, la BIIC rejoint un nombre croissant de banques de l'UEMOA accédant aux marchés de capitaux régionaux, augmentant ainsi la liquidité et la participation des investisseurs dans le secteur.