Elu premier vice-président de l'Union africaine de médecine du sport (Uams) en janvier dernier, Dr Jean Serge Koffi, président du Comité national de lutte antidopage de Côte d'Ivoire (Cnlad-CI) et son équipe ont célébré cette victoire le 8 mars 2025, au siège de cette institution, à Abidjan.

L'élection de Dr. Koffi à ce poste stratégique symbolise la reconnaissance des efforts de la Côte d'Ivoire dans la modernisation de la médecine du sport et dans la lutte antidopage. Il a su impulser une dynamique nouvelle, mettant en place des réformes structurelles visant à renforcer la transparence et l'efficacité des mécanismes de contrôle antidopage.

Son engagement et son expertise ont été salués par l'ensemble des membres de l'Uams, qui voient en lui un leader capable de faire avancer la médecine du sport à l'échelle continentale.

Avec cette élection, la Côte d'Ivoire s'affirme comme un acteur majeur du sport en Afrique, jouant un rôle clé dans la protection de la santé des athlètes et l'intégrité des compétitions. Grâce au Dr. Koffi, le pays bénéficie désormais d'un levier puissant pour influencer les politiques sportives africaines et promouvoir les bonnes pratiques médicales au sein des fédérations sportives.

En qualité de premier vice-président, son action s'articulera autour de plusieurs axes stratégiques, à savoir le renforcement des programmes de formation pour les médecins du sport et les spécialistes de la lutte antidopage. Ce, afin d'élever le niveau de compétence sur le continent ; l'amélioration des infrastructures médicales sportives, avec une attention particulière portée aux centres de prévention et de traitement des blessures sportives ; le développement de partenariats internationaux, afin de doter l'Afrique des outils et des ressources nécessaires pour une médecine du sport moderne, et performante et l'intensification de la lutte contre le dopage. Tout en renforçant la coopération entre les différentes instances sportives africaines et les comités nationaux antidopage.

Conscient des défis à relever, il a exprimé sa volonté de renforcer la synergie entre les différentes instances sportives et médicales africaines pour garantir un sport propre, juste et respectueux des valeurs fondamentales. Il a également rendu un hommage appuyé au Professeur Antoine Constant Roux, pionnier de la médecine du sport en Côte d'Ivoire, à qui il a dédié cette victoire.

Si cette élection met en lumière le parcours exceptionnel du Dr Jean Serge Koffi, elle est avant tout, le fruit d'un travail collectif. Le ministère des Sports, les fédérations sportives, les professionnels de la santé et tous les acteurs du mouvement sportif ivoirien ont joué un rôle déterminant dans cette réussite.

Ce succès reflète l'engagement constant du gouvernement ivoirien en faveur du développement du sport et de la santé publique. La Côte d'Ivoire, à travers cette nouvelle responsabilité continentale, se donne les moyens de bâtir un sport africain plus sûr, plus éthique et plus compétitif.

Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire rayonne sur l'échiquier sportif continental et s'impose comme un modèle dans le domaine de la médecine du sport. Une fierté nationale qui résonne bien au-delà des frontières, et qui annonce un avenir radieux pour le sport africain.