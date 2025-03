Afrique: Le Ghana est en tête de la production d'or sur le continent grâce à de nouveaux gisements

TLDR

Le Ghana reste le premier producteur d'or d'Afrique, avec une production de 135,1 tonnes.

Le Mali suit avec 105 tonnes, malgré les risques politiques et sécuritaires persistants.

Le secteur aurifère africain est confronté à l'instabilité politique, à la pression financière et aux préoccupations environnementales.

Le Ghana reste le premier producteur d'or d'Afrique, avec une production de 135,1 tonnes, soutenue par des investissements miniers et des opérations industrielles à grande échelle. Le Mali suit avec 105 tonnes, malgré les risques politiques et sécuritaires persistants.

L'Afrique du Sud, autrefois leader du continent, occupe désormais la troisième place avec 104,3 tonnes, la baisse des réserves et l'augmentation des coûts ayant un impact sur la production. Le Burkina Faso (98,6 tonnes) et le Soudan (72,5 tonnes) continuent de jouer un rôle important dans l'exploitation aurifère régionale, malgré les problèmes de sécurité et de réglementation.

La Guinée (64,9 tonnes), la Tanzanie (52 tonnes) et la Côte d'Ivoire (51,5 tonnes) enregistrent une production stable. La Côte d'Ivoire bénéficie de politiques favorables à l'exploitation minière et prévoit de développer le gisement de 155,5 tonnes de Tanda. Le Zimbabwe (46,6 tonnes) et la République démocratique du Congo (45,4 tonnes) complètent les dix premiers producteurs d'or du continent.

Points clés à retenir

Le secteur aurifère africain est confronté à l'instabilité politique, à la pression financière et aux préoccupations environnementales. Toutefois, l'augmentation de la demande mondiale fait de l'or un moteur essentiel de la croissance économique. De nouveaux projets, dont le gisement de Tanda en Côte d'Ivoire, pourraient modifier la dynamique de la production régionale. Le secteur reste crucial pour les investissements étrangers et les recettes d'exportation.