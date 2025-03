Cote d'Ivoire: Le prêteur ivoirien SIB voit son bénéfice net augmenter de 15 % sur l'ensemble de l'année

TLDR

La Société Ivoirienne de Banque(SIB) a rapporté une augmentation de 15% de son bénéfice net à 50 milliards XOF (79,1 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, soutenue par la hausse des prêts et des dépôts. Le total des actifs de la banque a augmenté de 5 % pour atteindre 1 685 milliards XOF (2,67 milliards $), reflétant une expansion régulière.

Le produit net bancaire (PNB) de la SIB a augmenté de 8% à 103 milliards XOF (163 millions $), grâce à une hausse de 13% des marges d'intérêt et des opérations de marché. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 8% à 1 399 milliards de XOF (2,21 milliards de dollars), tandis que les prêts à la clientèle ont progressé de 6% à 1 101 milliards de XOF (1,74 milliards de dollars). Le coût du risque a baissé de 35 % en glissement annuel, ce qui témoigne d'une meilleure qualité des actifs.

LaSIB a lancé son plan stratégique "Impulsion 2028" en octobre 2024, visant à développer ses offres bancaires numériques, à soutenir les PME et à diversifier les produits financiers. La banque a également augmenté son capital de 10 milliards XOF (15,8 millions $) pour le porter à 20 milliards XOF (31,6 millions $), conformément à la nouvelle réglementation bancaire de l'UEMOA. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 375 XOF (0,59 $) par action, reflétant un rendement de 10,55 % sur la base du cours de l'action en fin d'année, qui a augmenté de 32,9 % en 2024.

Le secteur bancaire ivoirien reste un moteur essentiel de la croissance économique, bénéficiant des réformes structurelles, de l'investissement public et des bonnes performances de l'agriculture et des services. Le PIB du pays a augmenté de 6,5 % en 2024, dépassant les prévisions de croissance de 6,0 % pour la région de l'UEMOA.

Les banques s'adaptent à des exigences réglementaires et à une concurrence accrues, ce qui se traduit par une amélioration de la gouvernance et de l'innovation. Le secteur financier de l'UEMOA reste surbancarisé, avec une forte concurrence entre les institutions qui poussent à une plus grande inclusion financière et à des solutions bancaires numériques.

Malgré la volatilité économique, les institutions financières de Côte d'Ivoire maintiennent leur résilience, avec des réserves de capital dépassant les exigences réglementaires. Le ratio de solvabilité de la SIB s'est établi à plus de 14 %, dépassant le minimum régional de 11,5 %. Les années à venir verront de nouveaux investissements dans la banque numérique, le financement des PME et les stratégies de gestion des risques pour soutenir la croissance du secteur et améliorer l'efficacité.