Afrique: L'AWIEF, l'AGF et la FSDH lancent un accélérateur pour les femmes entrepreneurs au Nigeria

TLDR

L'AWIEF s'est associée à AGF et à la FSDH Merchant Bank pour lancer le programme d'accélérateur de croissance de l'AWIEF.

Il vise à améliorer l'accès au financement et aux marchés pour les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes au Nigeria.

L'initiative est soutenue par l'Action financière positive pour les femmes en Afrique (AFAWA) de la Banque africaine de développement.

L'Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF) s'est associé à l'African Guarantee Fund (AGF) et à la FSDH Merchant Bank Limited pour lancer le programme AWIEF Growth Accelerator, qui vise à améliorer l'accès au financement et aux marchés pour les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes au Nigeria.

Cette initiative est soutenue par l'Action financière positive pour les femmes en Afrique (AFAWA) de la Banque africaine de développement, qui cherche à débloquer jusqu'à 3 milliards de dollars de financement pour les femmes entrepreneurs du continent. AGF, une institution financière non bancaire axée sur le développement économique, mettra en oeuvre l'initiative, tandis que FSDH Merchant Bank accordera des prêts aux entreprises sélectionnées.

Ce partenariat vise à combler le déficit de financement des PME, en particulier dans les secteurs qui stimulent la croissance économique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars.

Points clés à retenir

Les femmes entrepreneurs en Afrique sont confrontées à d'importants obstacles au financement, ce qui limite l'expansion de leurs activités. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à réduire l'écart de financement entre les hommes et les femmes et à favoriser l'inclusion économique. En combinant des mécanismes de garantie avec des prêts directs, l'initiative fournit des solutions financières évolutives qui pourraient catalyser la croissance de milliers d'entreprises dirigées par des femmes au Nigeria.