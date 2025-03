Tunisie: Ligue 1 - 25E Journée - CA : Une attaque à retrouver

Face au ST, le casse-tête offensif constitue le point à régler pour gagner et rebondir.

Après avoir perdu deux points devant l'AS Soliman dans un match mal joué et mal géré, le CA n'a plus le choix que de gagner ce derby contre le ST pour rebondir. Et ce match représente une étape-clef pour Bettoni, de plus en plus contesté. Ce ne sera pas un match aisé devant un adversaire qui a stoppé l'élan du CA au match aller.

Dans un contexte de pression sur les épaules, les Clubistes abordent ce match avec l'obligation de gagner pour garder le contact avec l'EST et l'USM. Un résultat nul peut être perçu comme une défaite. Des nouveautés côté choix et effectif? C'est sûr. C'est toujours la devise de David Bettoni qui prend chaque match à part.

Les changements attendus concernent aussi les joueurs étrangers et ce quota de 4 joueurs à ne pas dépasser sur le terrain. Aujourd'hui, Ali Youssef, meilleur joueur de l'équipe, ne sera pas retenu après avoir totalisé 3 avertissements. Une place sera dégagée dans le quota. Armand Kooh, très décevant au poste d'attaquant, devrait rester sur le banc. Tiny, l'arrière gauche, sera là, alors que Kizumbi, un joueur-mystère, peut avoir une chance de commencer, tout comme l'Algérien Glalech, qui ferait le distributeur du jeu. Les sacrifiés ? Ce serait Srarfi, nonchalant et peu actif face à Soliman.

Il y a aussi Zemzemi, joueur brouillon qui n'apporte rien. On s'attend à un entrejeu remanié avec un Khelil qui, faute d'alternatives au poste de récupérateur axial capables de couvrir en largeur, serait confirmé. Sadok Mahmoud, jeune recrue en hiver, peut avoir une chance sachant que c'est un jeune doué qui a une énorme motivation.

En attaque, Hamdi Laâbidi devrait retrouver le poste d'attaquant de pointe. Le duo Khadhraoui-Ait Malek, qui n'arrive pas à bien carburer (Il y a une tendance à jouer chacun pour soi), va-t-il être maintenu ? Cela dépendra des choix de l'entrejeu et de celui qui occupera le couloir droit. Si Khadhraoui passe à droite, Ait Malek le remplacera sur le couloir opposé. Si Kizumbi est retenu, l'un des deux serait sur le banc. En tout cas, c'est le match où le CA n'a pas le droit de marquer le pas après tant de matches faciles ratés. La balle est dans le camp de Bettoni et de ses joueurs.