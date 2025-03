Tunisie: Kafel el Yatim et One day one dream - Une caravane de santé, un iftar et une soirée ramadanesque au profit de 300 orphelins et leurs mères

L'association « Kafel el Yatim » et l'association « One day one dream » organisent une caravane de santé, des ateliers de loisirs et éducatifs, un iftar collectif et une soirée ramadanesque, samedi 15 mars courant, au profit de 300 orphelins et leurs mères originaires des gouvernorats du Grand Tunis, a indiqué jeudi la présidente de l'association « One day one dream », Dora Gara.

Au cours de cette initiative, la caravane sanitaire assurera des consultations médicales dans plusieurs spécialités, notamment la médecine générale, la pédiatrie, la médecine dentaire pédiatrique et la pédopsychiatrie, ainsi que la cardiologie, l'orthopédie, la gynécologie obstétrique, la nutrition, la médecine interne et l'ophtalmologie, a-t-elle indiqué à l'Agence TAP.

La manifestation, organisée en partenariat avec AssociaMed et les Scouts Tunisiens de l'Ariana, prévoit également des consultations médicales, des conseils de santé et une sensibilisation à la prévention des maladies par des médecins spécialisés, ainsi que la distribution de médicaments et de compléments nutritionnels aux patients.

Au cours de la soirée artistique ramadanesque, à laquelle participeront en tant qu'invités d'honneur 15 personnes âgées de la maison de retraite de Grombalia (gouvernorat de Nabeul), des vêtements et des cadeaux de l'Aïd seront distribués aux orphelins et à leurs mères.