Tunisie: Djerba accueille le congrès annuel du voyagiste français 'Selectour'

Djerba accueille, depuis mercredi soir, 250 agents de voyages et acteurs du secteur touristique et du transport aérien, réunis dans le cadre du quatrième congrès annuel du réseau de vente du voyagiste français "Selectour". Cet événement, organisé pour la première fois en Tunisie, marque une étape clé dans la promotion de la destination tunisienne, en particulier Djerba-Zarzis, selon Hichem Mahouachi, commissaire régional du tourisme à Médenine.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mahouachi a souligné l'importance de cet événement, qui coïncide avec l'approche d'une nouvelle saison touristique. "Accueillir ce congrès à Djerba à cette période de l'année est une opportunité stratégique pour promouvoir la destination tunisienne et renforcer l'attractivité de Djerba-Zarzis", a-t-il déclaré. Le marché français demeure l'un des plus dynamiques pour la Tunisie, avec plus d'un million de touristes français accueillis en 2024, dont environ 300 000 ayant choisi Djerba-Zarzis.

À travers cette initiative promotionnelle et d'autres actions similaires, l'Office National du Tourisme Tunisien ambitionne d'augmenter ces chiffres et de consolider la présence de la Tunisie sur le marché français. Les travaux du congrès, qui se poursuivront jusqu'au 16 mars, incluent des sessions de formation destinées à renforcer les compétences des participants en matière de vente et de commercialisation de la destination tunisienne. Un programme d'exploration a également été prévu pour leur permettre de découvrir les atouts de Djerba-Zarzis, son patrimoine, ses infrastructures touristiques et la diversité de son offre.

Le choix de Djerba pour cet événement témoigne de la reconnaissance de son potentiel en tant que destination touristique de premier plan. Son inscription récente au patrimoine mondial de l'UNESCO a renforcé son image à l'international, confirmant son statut de destination privilégiée grâce à la qualité de ses services et la richesse de son offre touristique et culturelle.