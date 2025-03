Tunisie: Deux ministres partagent un iftar avec plus de 200 étudiants à Béja

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, et la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, ont partagé hier soir, mercredi 12 mars 2025, le repas de l'Iftar avec plus de 200 étudiants à la cité universitaire "Vaga" à Béja.

Les ministres ont ensuite assisté à une soirée musicale animée par des étudiants et ont visité une exposition mettant en valeur les créations culturelles des étudiants du foyer "Vaga". À cette occasion, le ministre Mondher Belaïd a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre du festival "Lanternes culturelles universitaires", organisé grâce à un partenariat signé il y a trois ans entre les ministères de l'Enseignement supérieur et des Affaires culturelles. Cette initiative vise à animer les cités universitaires et à offrir aux étudiants des conditions de vie plus agréables pendant le mois de Ramadan, en leur permettant de partager le repas de l'Iftar et de ne pas se sentir éloignés de leurs familles.

Par ailleurs, Mondher Belaïd a indiqué que son ministère est en train d'étudier les besoins des établissements universitaires en enseignants, dans le but d'embaucher davantage de titulaires de doctorat. Il a également précisé que des efforts sont en cours pour promouvoir la recherche scientifique appliquée, afin de générer davantage de valeur ajoutée pour l'économie tunisienne et d'adapter la formation universitaire aux besoins du marché du travail.

De son côté, Abderraouf Ben Fekih, directeur général de l'Office des œuvres universitaires pour le Nord, a précisé à l'agence TAP que cette soirée ramadanesque fait partie d'un programme spécial préparé chaque année par l'office, visant à offrir aux étudiants une véritable immersion dans l'ambiance du Ramadan et à stimuler l'activité culturelle au sein des établissements universitaires.