Tunisie: Ligue 1 - 25E Journée - USM - Le duel à ne pas perdre

Les Monastiriens se déplaceront tout à l'heure chez un adversaire direct, l'ESZ, qui n'accuse que trois points de retard. Un duel direct que les camarades de Hazem Mastouri ne doivent surtout pas perdre au risque de le regretter au décompte final.

Installée depuis la semaine dernière dans le fauteuil de dauphin à seulement deux points de retard par rapport au leader, la formation monastirienne se présente désormais comme le concurrent le plus sérieux de l'Espérance dans la course au titre. Toutefois, la hiérarchie au peloton de tête est toujours versatile et peut changer à n'importe quelle journée, tellement les écarts sont serrés.

L'USM est poursuivie de très près par le CA et son adversaire du jour, l'ESZ, qui lui emboîtent le pas à seulement trois points de retard. C'est dire que le moindre faux pas peut déstabiliser l'USM qui risque en cas de défaite de partager son fauteuil de dauphin. Puis, à ce stade de la compétition, quand on affronte un adversaire direct, de surcroît dans un duel direct, il vaut mieux ne pas le perdre, au risque de le regretter au décompte final.

Louay Trayi dans le doute

Sorti en cours de jeu dimanche dernier face à l'OB après avoir ressenti des douleurs, Louay Trayi est dans le doute. Au cas où il n'est pas prêt à 100%, Ousmane Diané est toujours disponible pour rendre service comme c'était le cas dimanche. Ceci dit, Faouzi Benzarti reste fidèle à ses choix et alignera tout à l'heure la même formation type à un joueur près. On retrouvera, d'ailleurs, les Hazem Mastouri, Aymen Harzi ou encore Mahmoud Ghorbel et Fabrice Zeguei, pour ne citer qu'eux.

A noter que l'USM a officiellement contesté la désignation de l'arbitre, Houssem Boulaâres, pour le match de cet après-midi face à l'ESZ, exprimant même le souhait de réviser sa désignation.