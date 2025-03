Congo-Brazzaville: Santé - Un échange sur les maladies gynécologiques se tiendra à Brazzaville

Des journées combinées de la femme et de l'endométriose, une maladie encore moins connue du public, seront organisées du 27 au 28 mars, à Brazzaville, sur le thème « Santé gynécologique et femme active : surmonter les défis pour une vie épanouie », par une structure pluridisciplinaire dénommée « HG provider service ».

La cérémonie d'ouverture sera marquée par des présentations et discussions sur la santé gynécologique, une séance scientifique des experts de santé pour approfondir des discussions sur les enjeux médicaux et scientifiques ainsi qu'un atelier sur la santé scolaire et ses impacts sur la santé reproductive de la jeune fille.

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique et inflammatoire liée à la présence des tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Elle impacte la qualité de vie et la productivité de nombreuses femmes, affectant ainsi leur capacité à poursuivre une carrière professionnelle sans entrave.

L'objectif des journées est d'expliquer les liens entre santé gynécologique et épanouissement professionnel, relever l'impact de l'endométriose sur la vie sociale, professionnelle et personnelle des femmes ainsi que de débattre des solutions pour mieux accompagner les patientes et favoriser leur insertion dans le monde du travail.

Pour les organisateurs, il est essentiel de garantir un accès à l'information aux soins et à un accompagnement adapté pour une autonomisation effective des femmes.

« La prise en charge des maladies gynécologiques, la reconnaissance des besoins spécifiques des femmes dans le monde du travail et l'engagement des différents acteurs sont des leviers fondamentaux pour permettre aux femmes de s'épanouir pleinement », ont-ils indiqué.