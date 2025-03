Afrique: Election à la présidence de la CAF - Patrice Motsepe rempile pour un deuxième mandat

L'instance faîtière du football africain, la Confédération africaine de football (CAF), a tenu sa 14e assemblée générale extraordinaire le 12 mars, au Caire, en Egypte, afin de remanier son bureau exécutif. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été réélu pour un deuxième mandat à sa présidence. L'autre fait marquant est l'entrée du Camerounais Samuel Eto'o, dont la candidature a été longtemps contestée, au Comité exécutif.

Sans surprise Patrice Motsepe, seul candidat à sa propre succession, a été réélu jusqu'en 2029 à la tête de l'instance africaine de football. Cette réélection intervient dans un contexte où il souhaite poursuivre l'agenda de développement du football continental. Son premier mandat a été largement salué pour la stabilisation des finances de la CAF et le renforcement de son rayonnement international.

Sous sa direction, la CAF a établi de nombreux records lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023, en Côte d'Ivoire, qui a attiré plus de 1,4 million de téléspectateurs à travers le monde. De plus, les dotations financières des compétitions phares, telles que la Ligue des champions et la Coupe d'Afrique des nations féminine ont été considérablement augmentées, tout comme le soutien financier aux associations membres.

La grande surprise de cette assemblée vient du Camerounais Samuel Eto'o qui fait son entrée en tant que membre du Comité exécutif de la CAF. Après une candidature initialement rejetée, Eto'o a été élu par acclamation, étant le seul candidat en lice de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac). À 44 ans, la légende du football africain fait son entrée remarquée dans les coulisses de la gouvernance du football continental.

Le Comité exécutif de la CAF a vu l'arrivée de plusieurs nouvelles figures. En plus du Camerounais, d'autres personnalités ont été élues pour représenter le football africain. Ainsi, Walid Sadi (Algérie), Wallace John Karia (Tanzanie), Kurt Okorako (Ghana), Bestine Kazadi (République démocratique du Congo) et Mustapha Raji (Liberia) apportant avec eux des perspectives nouvelles et une représentation plus large du football continental.