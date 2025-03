Congo-Brazzaville: Marche sportive - La troisième édition des « 72 heures du Mayombe Ecorun » veut valoriser la forêt du Congo

Les organisateurs de la troisième édition de la marche sportive et de l'écotourisme, les «72 heures du Mayombe Ecorun», ont présenté ses avantages et ses particularités. Devant des autorités sportives et autres partenaires, ils ont officiellement lancé les préparatifs de ce grand rendez-vous des adeptes de la marche qui aura lieu du 28 au 30 mars.

Organisée par l'association multisports Lion d'or que dirige José Cyr Ebina, la troisième édition des « 72 heures du Mayombe Ecorun » se déroulera sur le thème «Courons et marchons pour la préservation de la forêt et des peuples autochtones». Cette marche se déroulera en deux étapes sur une distance de 100 km. La première étape concerne Malélé-Pounga puis Pounga-Dolisie.

Au cours du point de presse qui a réuni des chevaliers de la plume et du micro ainsi que plusieurs cadres de la Fédération congolaise d'athlétisme, du Comité national olympique et sportif congolais, du Parlement, du ministère des Sports ainsi que de la présidence de la République, José Cyr Ebina a clairement détaillé la quintessence de cette initiative.

Pour lui, cette activité qui se déroulera avec l'assistante de la fédération s'inscrit dans le cadre de la marche athlétique de vitesse ou la course qui se pratique sur des distances de moins de 50 km et la marche athlétique de fond qui concerne les distances au-delà de 50 km.

« Les "72 heures du Mayombe Ecorun" sont à la fois une marche athlétique de vitesse et de fond sur une distance de 109 km. L'association multisports Lion d'or a voulu donner à cette activité sportive une sensibilité verte, pour concilier sport et développement durable », a expliqué José Cyr Ebina.

Il a, par ailleurs, indiqué que le sport est considéré comme un outil puissant favorisant la cohésion sociale, la santé et le bien-être. Le développement durable, a-t-il dit, est non seulement un facteur de bien-être pour les générations d'aujourd'hui et de demain, mais aussi un enjeu majeur pour l'avenir de la planète.

Le président du Lion d'or s'appuie sur les initiatives des autorités congolaises pour contribuer à la préservation de l'environnement. « Aux côtés de bien d'autres forces vives de la nation, nous avons voulu modestement nous arrimer à cette dynamique verte, qui prend une importance considérable dans le pays », a-t-il ajouté.

Des activités liées au développement durable sont associées à la marche sportive, comme la sensibilisation et le planting de 500 arbres par les coureurs, marcheurs, organisateurs et public. Un hommage au peuple autochtone est aussi prévu à travers une soirée culturelle. Des prix et diverses récompenses seront donnés à quelques participants.

Le village des « 72 heures du Mayombe Ecorun » a été, en même temps, ouvert. Il se trouve à côté de l'hôtel Saphir dans la rue piétonne, au centre-ville. Les partenaires et prétendants participants qui veulent relever ce défi sont invités à s'y rendre pour plus d'informations. La mascotte a été également dévoilée au public.