Sénégal: Diourbel/Célébration de la journée de la femme - Le maire de Toure Mbonde prêt à attribuer des terres aux femmes

La commune de Touré Mbonde, située dans l'arrondissement de Ndoulo, a abrité avant-hier, mardi 11 mars 2025, la journée de la femme «Sargal Jigeen ni». Elle a permis aux femmes de soulever l'ensemble des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elles tournent essentiellement autour de l'accès au foncier, l'accès aux pouvoirs de décisions mais aussi et surtout sur les violences basées sur le genre où Diourbel arrive en tête sur les 14 régions du Sénégal, avec un taux de 75%. Le maire de Touré Mbonde, Ibra Kane, qui a remis du matériel d'allégement des travaux des femmes, s'engage à affecter des terres aux femmes de sa commune.

C'est Madame Khady Ndong, la présidente de l'Association des personnes vivant avec un handicap de Touré Mbonde, qui a été choisie comme marraine de la Journée de la femme «Sargal Jigeen ni» de la commune de Touré Mbonde. Cette dame a très tôt compris que le handicap n'est pas une fatalité. C'est pourquoi, après avoir obtenu le Baccalauréat général, elle s'est lance dans la formation professionnelle jusqu'à devenir une femme leader.

Dans la région de Diourbel, toutes sortes de disparités ont été notées dans la promotion socio-économique des femmes car 75 % des femmes sont exposées aux violences basées sur le genre. Omar Diouf, le chef du Service départemental du Développement communautaire de Diourbel, explique : «il faut endosser la situation des femmes du département à la situation régionale jugée alarmante. La région est en tête des violences basées sur le genre, avec un taux de 75%. C'est une situation qu'il faut décrier parce que la femme n'est pas un objet. Elle doit être mise au coeur du développement économique».

Selon lui, les femmes ont besoin de formation. «Elles ont besoin d'être outillées au plan intellectuel, mais aussi au plan matériel pour pouvoir exercer convenablement leur métiers de promotion mais aussi leurs métiers de développement qui pose un réel problème d'accès à la terre et d'accès aux instance de décision au niveau départemental. Cette journée dont le thème porte sur «Rôle et responsabilité des femmes dans le cadre de la Vision 2050», a été marquée par une exposition des femmes sur des produits locaux, la remise de deux Grands Prix mais aussi du matériel d'allègement des travaux des femmes».

Et il poursuit : «nous avons voulu, à travers cette journée, faire la promotion des droits de la femme. Cette journée aussi s'est penchée sur les 3 piliers fondamentaux d'autonomisation de la femme : sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Si on parle du plan économique, c'est par rapport à l'autonomisation ; sur le plan social, c'est par rapport à la stigmatisation, sur les violences basées sur le genre et sur les violences exercées sur les femmes, et au plan politique, c'est par rapport aux lois et règlements qui ont été pris dans ce pays pour faire la promotion de la femme, au plan électoral.

On peut citer la loi sur la parité, la Stratégie nationale de l'égalité et de l'équité du genre et enfin la loi d'orientation sociale qui prend en charge la question des personnes vivant avec un handicap. Il est heureux de constater qu'une femme vivant avec un handicap a été honorée aujourd'hui. Nous sommes là donc, dans le cadre de l'encadrement et de l'autonomisation des femmes, pour qu'elles puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et politiques».

Le maire de la commune de Touré Mbonde, Ibra Kane, a rassuré les femmes sur la question liée à l'accès au foncier. «Nous avons équipé les femmes en matériel d'allégement des travaux des femmes mais aussi renforcé leur niveau de développement économique. On affecte des terres aux femmes à chaque Conseil municipal.

Il y a, aujourd'hui, 7 périmètres maraichers financés et équipés par le Conseil municipal. Nous prenons acte de la forte demande exprimée par la présidente des femmes vivant avec un handicap de Touré Mbonde relative à l'affectation d'un terrain pour abriter leur siège et leur servir de centre de formation. Nous allons affecter un terrain aux femmes».

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Ndoulo, Mamadou Diouf, a exhorté les autres communes à s'inspirer de la commune de Touré Mbonde.