Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 mars 2025

revue de presse

Présidentielle en Côte d’Ivoire - Le temps des manœuvres ?

Il y a un temps pour tout, dit le célèbre adage. C’est bien ce que semble avoir compris l’essentiel des acteurs de la vie politique en Côte d’Ivoire, du moins ceux qui prétendent à briguer le suffrage des électeurs lors de la prochaine présidentielle qui aura lieu le 25 octobre 2025.

A sept (7) mois de l’échéance, c’est le moment choisi par une partie importante de l’opposition ivoirienne pour dévoiler sa stratégie, face à un président sortant dont tout chez lui ne laisse augurer sa non-candidature à un 4ème mandat. (Source allAfrica)

La SADC met fin a sa mission militaire dans l'est de la RDC

Alors que les rebelles du M23 continuent de conquérir des territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, vient de mettre fin au mandat de sa mission militaire en République démocratique du Congo.

Une décision prise lors du sommet extraordinaire virtuel dirigé par le président zimbabwéen, également président en exercice de la SADC. (Source Deutsche Welle)

Marine Le Pen en visite au Tchad courant mars

Il s’agira du second déplacement au Tchad de la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale française. En 2017, elle y avait rencontré le chef de l’État, Idriss Déby Itno, le père de l’actuel président.

Le parti politique français d’extrême droite s’intéresse de plus en plus aux pays africains. Alors que le Rassemblement national a récemment obtenu, à l’Assemblée nationale, la présidence d’une quinzaine de groupes d’amitié avec des nations du continent et qu’il soutient la RDC contre le M23 et les forces rwandaises dans l’est du pays, la leader du parti, Marine Le Pen, se rendra en visite au Tchad dans les prochains jours, selon son entourage. (Source Jeune Afrique)

Le Maroc prépare un appel d'offres pour développer ses infrastructures de gaz naturel

Le Maroc prévoit de lancer un appel d’offres pour le développement de ses infrastructures de gaz naturel dans les mois à venir, avec des investissements prévisionnels de 6 milliards de dollars. Cette annonce, faite par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, vise à renforcer les capacités gazières du Royaume et à répondre aux besoins croissants en énergie. (Source Hespress)

Une vingtaine d'arrestations dans l'enquête sur les meurtres des chercheurs au Cameroun

Au Cameroun, les autorités ont interpellé une vingtaine de personnes dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de deux chercheurs et leur guide, confondus à des combattants de Boko Haram dans l’Extrême Nord du pays, régulièrement victime d'attaques de Boko Haram. Les investigations se poursuivent, et de nouvelles arrestations sont attendues.

Ces arrestations font suite à une opération de bouclage planifiée à Mblada, visant à intercepter les personnes suspectées d'être impliquées dans les meurtres brutaux des chercheurs Frédéric Mounsi et Bienvenue Bello, ainsi que de leur guide Kabalay Oumarou. (Source VOA Afrique)

Au Burkina Faso, l’armée et ses supplétifs accusés d’avoir massacré des civils peuls

Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps ensanglantés, pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards, jonchant le sol, les pieds et les mains ligotés.

L’armée burkinabée et ses supplétifs civils sont accusés d’avoir commis des exactions contre plusieurs civils à Solenzo (Ouest) en début de semaine, a appris l’Agence France-Presse (AFP), jeudi 13 mars, auprès d’une source locale et d’un responsable d’une organisation de défense des droits humains. (Source Lemonde Afrique)

Tunisie : Moody’s relève la notation du secteur bancaire à stable

Le relèvement des perspectives du secteur bancaire tunisien à stables par Moody’s repose sur « la capacité prouvée du gouvernement à honorer ses engagements en matière de remboursement de la dette » et sur « la réduction du risque d’incident de crédit souverain », selon un communiqué récent.

Cependant, Moody’s met en garde contre une dynamique toujours fragile. L’agence souligne que des défis demeurent, tels que « la faible croissance économique, les déséquilibres budgétaires et extérieurs persistants, les tensions financières, et la forte exposition des banques à la dette souveraine », autant de facteurs qui continueront à affecter la solvabilité et la liquidité des banques à moyen terme. (Source apanews)

Bénin : l’Ouémé et le Plateau bénéficient bientôt de Systèmes d’Approvisionnement en Eau potable

En conseil des ministres ce mercredi 12 mars 2025, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la réalisation de plusieurs Systèmes d’Approvisionnement en Eau potable multi-villages dans les départements de l’Ouémé et du Plateau.

Il s’agit de cinq infrastructures d’alimentation en eau potable dont l’appel d’offres organisé en 2024 s’est avéré infructueux. C’est pour surmonter cette difficulté et favoriser la fourniture, à terme, de la ressource en eau aux populations à impacter que le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec une entreprise spécialisée afin de rattraper le retard engendré par la non attribution du lot visé. (Source beninwebtv)

Gabon : Oligui Nguema préserve le dialogue avec la classe politique

Dans un souci de maintenir un dialogue inclusif avec les forces vives du pays, le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce mardi 11 mars 2025, plusieurs acteurs politiques. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des consultations engagées depuis son arrivée au pouvoir, visant à garantir la stabilité et la cohésion nationale.

Cette rencontre intervient dans un contexte où la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à la prochaine élection présidentielle a récemment été annoncée. Un tournant qui suscite de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de l’opinion publique. En réunissant divers acteurs politiques, le président cherche non seulement à apaiser les tensions, mais aussi à démontrer sa volonté d’inclure toutes les sensibilités dans le processus électoral à venir. (Source GabonMediaTime)

Le Togo lance un programme de modernisation de l’agriculture pour la période 2025-2034

Le Togo a lancé un nouveau programme de modernisation de l’agriculture pour la période 2025-2034. Le Programme de modernisation de l’agriculture au Togo (ProMAT) a pour objectif de renforcer la contribution de l’agriculture à la croissance économique, de favoriser la création d’emplois et d’encourager l’inclusion sociale.

Ce programme repose sur quatre axes stratégiques : soutenir la production agricole et la résilience face aux aléas climatiques, améliorer la valorisation des produits agricoles et leur accès aux marchés, faciliter l’accès au financement et promouvoir les initiatives privées, ainsi que renforcer la gouvernance agricole, sauteur qui a contribué à 40% au PIB en 2024. (Source Africa 24)