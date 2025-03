Congo-Kinshasa: Crise de confiance envers les groupes wazalendo

Des ralliements de certains wazalendo au M23 remet en cause la motivation réelle de ces milices qui ont pourtant combattu la rébellion avec l'armée congolaise.

Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'adhésion de certains groupes wazalendo à la coalition rebelle AFC-M23 suscite des inquiétudes quant à la confiance à accorder aux miliciens qui combattent aux côtés de l'armée congolaise.

Certaines personnalités congolaises exigent désormais une analyse approfondie des vraies motivations de ces groupes.

"C'est une conséquence logique des erreurs commises dès le départ quand nous avons associé ces wazalendo dans cette guerre contre le M23. Les choses qui devaient être faites au départ n'ont pas été faites", explique avec regret Gentil Kombi, qui réagit à ce changement d'alliance du général autoproclamé Kasereka Kasiyano Kabido, le chef du Front des patriotes pour la paix-Armée du peuple, le FPP-AP, qui a fait allégeance à la coalition rebelle AFC-M23.

Mauvaise évaluation au départ

Le chercheur de la Dynamique paix et sécurité dans l'est de la RDC dit clairement que la question des wazalendo, ces milices qui ont combattu le M23 avec l'armée congolaise, n'a pas été bien analysée au départ.

"Est-ce qu'on avait eu le temps, demande-t-il, de voir si ces gens avaient une même idéologie que les militaires FARDC pour qu'ils soient engagés sur la même ligne de front ? Est-ce qu'on a une idée sur le chiffre exact de ce que représentent ces wazalendo sur les lignes de front ? Comment voulez-vous qu'un ancien groupe des maï-maï qui attaque le gouvernement, brusquement, d'un coup de baguette magique, puisse devenir un partenaire du gouvernement ? Ce sont vraiment des erreurs au départ que notre gouvernement a commises. Il ne faut pas avoir confiance dans les wazalendo, tant qu'ils n'auront pas des notions sur la sécurité d'un Etat, sur le patriotisme et l'instruction militaire".

Pour sa part, Yves Kabambi Kananga, coordonnateur du mouvement Eveil citoyen à Butembo, parle d'une défection regrettable et douloureuse. Mais pour lui, "la population va maintenant douter de la sincérité de plusieurs groupes armés qui brandissent des motivations patriotiques et nationalistes derrière les forces armées de la RDC. Le gouvernement congolais doit identifier les vrais groupes wazalendo et identifier les faux, afin de les écarter dans le système de la défense nationale".

"Je me sens trahi"

Le chef de la milice des Patriotes pour la paix-Armée du peuple a donc annoncé, le week-end dernier, son ralliement au M23 qu'il combattait pourtant aux côtés de l'armée congolaise.

Cependant, sa défection ne surprend Jean-Paul Katungo, membre de sa milice et qui a choisi de rester loyal à l'armée congolaise.

Selon lui, "Avant, on nous disait qu'il avait reçu de l'argent du M23, mais on n'y croyait pas parce qu'il continuait à combattre aux côtés des FARDC. Il y a beaucoup de frères d'armes qui ne sont pas d'accord avec lui. Moi, j'ai réussi à m'échapper. J'avais quitté ma famille pour défendre mon pays, mais là, je me sens trahi".

L'armée congolaise a présenté, ce lundi (12.03), à Beni, d'autres combattants wazalendo qui auraient quitté les rangs du FPP-AP, en raison de leur désaccord avec le renversement d'alliance opéré par ce groupe.

Réunis à Beni ce mardi (11.03), les leaders d'une dizaine de groupes armés, engagés sur le front nord se sont aussi indignés de l'adhésion de l'un d'eux au Mouvement du 23 mars.