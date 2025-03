Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Le Sénégal fait appel au prometteur Diao et au gardien Diouf

Le Sénégal lance sa préparation pour les sixième et septième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Pape Thiaw a publié ce jeudi 13 mars la liste des Lions pour affronter le Soudan puis le Togo. Une liste de 26 joueurs largement remaniée avec de nouvelles têtes et une surprise.

Ils sont six joueurs, plus exactement, à être appelés pour la première fois par le coach des Lions. Parmi eux, cinq binationaux. Il s'agit du gardien du Stade de Reims, Yehvann Diouf, de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Hellas Vérone, d'Ilay Camara Standard de Liège, d'Antoine Mendy de l'OGC Nice et surtout Assane Diao de Como en Italie. Pape Thiaw, coach des Lions.

« Ce sont des joueurs qu'on voit qui sont en train de faire de très belles performances. Je pense qu'en étant Sénégalais, tout Sénégalais mérite, si ce sont des bonnes performances, la sélection. Et pour voir leur état d'esprit, parce que c'est important. Et je pense qu'au point de vitalité, on les voit tous les week-ends, ils font des merveilles. ».

Mais, dans cette liste, deux choix interpellent. Il y a d'abord la convocation de Richard Sagna, milieu de terrain de l'As Douanes et meilleur buteur de la Ligue 2 sénégalaise avec neuf réalisations. Ensuite, Assane Diao, qui hésitait entre le Sénégal et l'Espagne. Mais, Pape Thiaw se veut rassurant à son sujet.

« J'ai bien discuté avec Hassan, qui m'a montré que son choix, c'est un choix du coeur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et moi, j'ai confiance. Quand j'ai discuté avec ce gamin, c'était un gamin intelligent, qui avait envie. Et aussi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte ».

Pour leurs deux prochains matchs, les Lions doivent se passer de cadres comme Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye ou encore Habib Diarra, tous blessés. Ce qui ne change pas les objectifs du coach: reprendre la première place du groupe au Soudan.