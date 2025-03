Soudan: Guerre au pays - À l'ONU, MSF dénonce deux ans d'inaction et d'indifférence

communiqué de presse

Christopher Lockyear, secrétaire général de Médecins Sans Frontières (MSF), s'est adressé aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies en appelant à la fin de la violence contre les civils au Soudan et à un nouvel engagement pour fournir une aide vitale au pays en proie depuis deux ans à une guerre dévastatrice.

Le conflit au Soudan est avant tout une « guerre contre la population », a déclaré Christopher Lockyear. Les Forces armées soudanaises ont bombardé à plusieurs reprises et sans discrimination des zones densément peuplées. Les Forces de soutien rapide et les milices alliées se sont livrées à une campagne de brutalité, marquée par des violences sexuelles systématiques, des enlèvements, des massacres, le pillage de l'aide humanitaire et l'occupation d'installations médicales. Les deux camps ont assiégé des villes, détruit des infrastructures civiles vitales et bloqué l'aide humanitaire.

MSF fournit des soins médicaux dans 11 États du Soudan, des deux côtés des lignes de front. Les équipes de MSF y constatent des niveaux alarmants de malnutrition dans de nombreuses régions, tandis que les maladies infectieuses et les maladies évitables par la vaccination sont en augmentation. L'arrivée prochaine de la saison des pluies et de la période de soudure alimentaire doit nous pousser à agir pour que les populations des zones les plus affectées par la guerre reçoivent urgemment de la nourriture et des fournitures médicales.

Dans son discours, le secrétaire général de MSF a également souligné que la guerre au Soudan ne peut pas continuer à être menée avec un tel mépris des civils et dans l'indifférence générale. Après presque deux ans de conflit, la réponse internationale a été beaucoup trop limitée en raison des obstructions des parties belligérantes et d'un manque de responsabilité, de ressources et d'engagement politique international.

« Pendant que des voeux pieux sont formulés dans cette enceinte, les civils restent invisibles, dépourvus de protection, bombardés, assiégés, violés, déplacés, privés de nourriture, de soins médicaux et de dignité », a déclaré Christopher Lockyear. « La réponse humanitaire s'essouffle, paralysée par la bureaucratie, l'insécurité, l'hésitation et par ce qui menace de devenir le plus grand abandon de l'histoire de l'aide humanitaire. »

Le secrétaire général de MSF a appelé à un nouvel engagement pour protéger les civils et répondre aux besoins humanitaires. « La crise au Soudan exige une rupture fondamentale avec les approches qui ont jusque-là échoué. Des millions de vies en dépendent », a-t-il conclu.