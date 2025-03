Ile Maurice: Le député Aumeer annonce la création d'un cadre pour réguler les soins et la tariffication

Présentant le projet Premium Care, le neurologue Dominique Lam, un des cerveaux derrière cette initiative, a déclaré que l'inauguration d'un établissement de santé est toujours un temps fort car «c'est un lieu unique d'expression de la solidarité. Il est un lieu d'humanité. Il nous prend en charge dans ce qu'il y a de plus fragile. Il est aussi le lieu où l'homme donne ce qu'il a de meilleur en se mettant au service de l'autre. Il rend accessible à tous le progrès médical, fruit du combat permanent de l'humanité pour faire reculer la souffrance et la maladie.»

Le Dr Lam a précisé qu'il ne s'agit pas simplement de l'ouverture d'une nouvelle clinique mais «la concrétisation d'un engagement profond envers la santé et le bien-être des Mauriciens». Il a rappelé que la volonté des promoteurs de Premium Care s'articule autour de trois axes: l'innovation, la proximité et l'humanisme. Innovation parce que la médecine a fait des progrès immenses en termes de traitements révolutionnaires et de technologies «qui repoussent chaque jour les limites du possible». Mais que le défi qui demeure est de rendre ces progrès accessibles à tous.

Ensuite, dans le souci d'innover technologiquement, Premium Care a investi dans des équipements de pointe, notamment un appareil d'Imagerie à Résonance Magnétique de 1.5 Tesla helium Free, un CT Scan de 128 barrettes pouvant réaliser des angiographies coronaires, un Cath Lab permettant des interventions cardiovasculaires, neuro-vasculaires et vasculaires périphériques, trois salles d'opération et un service de soins intensifs. «Et ceci afin que nos médecins puissent exercer leur art dans les meilleures conditions possibles.» Ces équipements permettront un diagnostic plus rapide et précis et par la suite des traitements plus adaptés et donc plus efficaces.

Le Dr Lam a toutefois rappelé que l'excellence ne repose pas que sur la technologie et que Premium Care réunit une sélection de médecins réputés pour leur expertise et leur dévouement. Dans l'optique d'aller dans le sens du gouvernement qui veut faire de Maurice un medical hub, Premium Care a conclu des partenariats avec des experts internationaux dont MIOT International, un des plus grands hôpitaux de Chennai, en Inde. D'ailleurs, le Dr Prithvi Mohandass, Managing Director de MIOT International, était présent lundi pour assister à cette inauguration.

Transparence

Le deuxième axe de Premium Care est la proximité. «Nous nous engageons à offrir des soins et une prise en charge adaptée à chaque patient. Cette clinique a été pensée comme un véritable établissement de santé intégré, mettant l'accent sur la prévention, le dépistage précoce, le traitement et un suivi médical personnalisé. Nous souhaitons bâtir une relation de confiance entre le patient et son médecin, où chaque individu est écouté et pris en charge avec bienveillance.» Il a ajouté que l'accompagnement c'est aussi une écoute bienveillante, une transparence totale sur les soins et une pédagogie adaptée permettant à chaque patient de mieux comprendre ce qui se passe dans son corps et de mieux gérer sa santé.

L'axe humanisme repose sur le fait que «derrière chaque diagnostic, chaque intervention, chaque consultation, il y a des femmes et des hommes dévoués, qui ont choisi de consacrer leur vie à sauver et améliorer celles des autres, tous unis par une même mission : celle de servir avec passion et compassion. Chaque jour, nous nous engageons à traiter nos patients avec dignité et respect, à leur offrir un environnement chaleureux et réconfortant, où ils se sentent écoutés et pris en charge comme des êtres humains, et non comme des dossiers médicaux.»

Sa philosophie est que tous les patients doivent être égaux devant la maladie et traités selon leurs besoins, d'où la devise de cet établissement, Premium Care for all.

Lui succédant, le Dr Farhad Aumeer a estimé que cette nouvelle clinique propose un «state of the art medecine, state of the art practice, value for money» et que son objectif de partenariat avec les experts étrangers et ceux de la diaspora vont dans le sens du hub médical que le gouvernement veut mettre en place dans l'océan Indien. Il a ajouté qu'il est aussi dans l'intention du gouvernement d'améliorer les infrastructures publiques existantes mais que le problème rencontré est un manque de personnel soignant. «We have to impress on capacity building, training, giving them better salaries and facilities.»

Il trouve inadmissible que certaines organisations encouragent les malades à aller se faire soigner à l'étranger alors que le traitement existe à Maurice et a dénoncé les prix exorbitants pratiqués par certains praticiens.

C'est à ce stade qu'il a annoncé l'introduction prochaine d'un cadre pour réglementer la qualité des soins et la tarification dans le privé. Il a rappelé aussi que le gouvernement considère l'importation parallèle de médicaments pour faire baisser leurs prix de ces produits. Pour terminer, le député Aumeer, qui est gynécologue, a fait les éloges du Dr Lam et rappelé que ce praticien a fait énormément de sacrifices pour faire «ce nouveau bébé» sortir de terre.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, qui était le chief guest de cette inauguration, a précisé que le mandat du gouvernement est de soutenir les initiatives médicales publiques comme privées et tout comme le Dr Lam, il estime que les soins médicaux ne concernent pas que la technologie et les infrastructures mais aussi les gens. «La qualité du service ne doit pas être déterminée que par l'expertise médicale mais aussi par la bonté, la compassion, l'humanité, le respect et la dignité.»

Rappelant que le gouvernement va dépenser Rs 18 milliards pour améliorer les infrastructures de santé publique, le ministre Bachoo considère qu'au lieu d'envoyer tous les malades pour des soins à l'étranger, il y a plusieurs cliniques privées à Maurice à même de les prendre en charge et de les soigner.