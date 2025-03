Afrique: La réforme et la réalisation de l'Agenda 2063 de la CUA sont mises en exergue lors de la cérémonie de transition de la direction de la CUA

Addis Ababa — L'engagement de l'Union africaine (UA) en faveur de la réforme et de la réalisation de l'Agenda 2063 a été souligné lors d'une cérémonie de transition du leadership de la Commission de l'Union africaine (CUA) qui s'est tenue aujourd'hui.

Une cérémonie de passation de pouvoir entre l'équipe sortante dirigée par le président Moussa Faki Mahamat et les représentants nouvellement élus sous la direction du président entrant Mohamed Ali Yusuf a eu lieu au siège de l'Union à Addis-Abeba.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président angolais João Lourenço, du président éthiopien Taye Atske Selassie, de diplomates et de partenaires internationaux.

La transition fait suite à l'élection réussie des nouveaux responsables de la CUA lors de la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA en février 2025.

Dans son allocution lors de la cérémonie, le président sortant de la CUA, Moussa Faki Mahamat, a souligné les principales étapes franchies au cours de son mandat, notamment l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), l'inclusion de l'Afrique dans le G20 et le renforcement de la capacité institutionnelle de l'UA.

"Nous laissons derrière nous un héritage de progrès, mais aussi un appel à l'action", a déclaré M. Mahamat, ajoutant que "les défis à venir sont importants, mais les opportunités le sont tout autant. Je n'ai aucun doute sur le fait que les nouveaux dirigeants s'appuieront sur ces fondations et porteront notre continent vers de nouveaux sommets".

Le président sortant de la CUA a également promis son soutien continu aux nouveaux dirigeants, soulignant que la mission de l'UA est une entreprise collective qui transcende les mandats individuels.

Pour sa part, le nouveau président de la CUA, Mohamed Ali Yusuf, a salué les réalisations de son prédécesseur et a présenté une vision ambitieuse pour l'avenir.

Il a souligné la nécessité pour l'UA d'être proactive, agile et financièrement viable, en mettant l'accent sur la mise en oeuvre du deuxième plan décennal de l'Agenda 2063 (2024-2034).

"Nos peuples aspirent à la dignité, à la paix et à la prospérité. Il est de notre devoir de traduire ces aspirations en réalités tangibles. Nous devons nous approprier notre destin, renforcer nos institutions et veiller à ce que la voix de l'Afrique soit entendue haut et fort sur la scène internationale", a-t-il déclaré.

M. Yusuf a identifié les principales priorités de son mandat, notamment l'accélération du développement des infrastructures, la progression de la transition énergétique et l'exploitation de l'AfCFTA pour stimuler le commerce intra-africain ; il a également souligné l'importance des réformes institutionnelles pour réduire la bureaucratie et renforcer l'efficacité de l'UA.

Le président éthiopien Taye Atske Selassie a félicité les dirigeants sortants pour leur contribution au progrès du continent.

"Les nouveaux dirigeants entrent en fonction à un moment où se présentent à la fois des défis et des opportunités, du changement climatique au terrorisme, et les tâches qui les attendent sont redoutables. Mais avec l'unité, la détermination et un leadership visionnaire, nous pouvons surmonter ces obstacles et construire un avenir plus radieux pour nos peuples."

Le président a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à soutenir l'UA, soulignant la fierté du pays d'accueillir l'organe continental.

Le président de l'UA, M. Lourenço, a félicité les dirigeants sortants de la CUA pour leur travail de transformation qui, selon lui, a fait de l'UA une institution plus solide et plus compétente.

Il a exhorté l'équipe entrante à s'appuyer sur cet héritage et à donner la priorité au développement des infrastructures, à l'innovation technologique et à la transition énergétique.

"L'Union africaine est plus qu'une institution, c'est une lueur d'espoir pour nos peuples", a déclaré le président. "Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, n'oublions pas que notre succès dépend de notre capacité à travailler ensemble, à innover et à rester fermement attachés aux idéaux de l'Agenda 2063."

L'équipe entrante a accepté la responsabilité de diriger l'UA vers un avenir défini par l'unité, la prospérité et l'influence mondiale.

En mettant l'accent sur les réformes institutionnelles, la viabilité financière et les partenariats stratégiques, l'Union africaine est prête à relever les défis du XXIe siècle et à répondre aux aspirations de ses 1,4 milliard d'habitants.

Comme l'a déclaré avec justesse le président Yusuf, "l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité ; elle est le moteur de demain. Travaillons ensemble pour faire de cette vision une réalité".