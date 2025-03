Soudan: El-Eaysir discute la coopération avec l'UNESCO dans la récupération et la restauration des antiquités soudanaises

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, M. Khaled El-Eaysir s'est réuni jeudi avec Dr. Nuria Sanz, directrice du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Égypte et le Soudan et directrice du Bureau de liaison de l'UNESCO auprès de la Ligue des États arabes, qui est en visite au Soudan, accompagnée de représentants de l'UNESCO au Soudan.

La réunion a discuté les moyens de renforcer les partenariats pour la récupération et la restauration des antiquités soudanaises, la formation des professionnels des médias et le développement de leurs capacités à lutter contre les discours de haine et à promouvoir les valeurs de tolérance et la culture de la paix.

El-Eaysir a ajouté que le partenariat du ministère de la Culture et de l'Information avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) est un pilier fondamental pour la protection de notre patrimoine, le renforcement de la sensibilisation de la communauté et la consolidation de l'harmonie.

Il a remercié l'UNESCO pour son intérêt pour les questions culturelles, éducatives et scientifiques au Soudan.