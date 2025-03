Soudan: Les Nouba signent une charte pour faire face au transfert de la guerre vers les monts Nouba

Les forces et de la société politiques et civile dans les monts Nouba ont signé ce jeudi une charte pour faire face au transfert de la guerre dans les monts Nouba et ont rejeté ce qui a été tenu à Nairobi par ce qu'il a appelé le gouvernement parallèle, considérant la conférence comme une réunion historique et fatidique pour le peuple des monts Nouba pour prendre des décisions concernant la charte qui a été signée avec Abdelaziz Al-Hilu et la milice rebelle de soutien rapide pour transférer la guerre dans les monts Nouba.

Les dirigeants des monts Nouba, lors d'une conférence de presse tenue jeudi après-midi à Port Soudan pour annoncer le lancement de la charte pour faire face au transfert de la guerre vers les monts Nouba et la déclaration officielle de l'opposition politique civile au transfert de la guerre, ils ont appelé à unifier les rangs et les mots, à mettre fin au conflit et à affronter d'abord le sort de « être ou ne pas être », notant que les objectifs des Forces FSR dans les monts Nouba sont la terre, les minéraux et la protection, et que cette décision est une surprise et un choc pour tout le monde.

Les dirigeants ont appelé le gouvernement à renforcer l'armée dans les monts Nouba, à ouvrir des camps d'entraînement pour le personnel mobilisé, comme dans d'autres régions, et à fournir un soutien logistique aux garnisons, des renforts et une mobilisation pour les monts Nouba.

Le représentant de l'administration autochtone, Dr Al-Sadig Ali Musa, a déclaré que les forces rebelles de soutien rapide ont violé et profané les terres soudanaises, pillé et violé, et qu'il s'agit d'une guerre contre l'humanité.

Il a déclaré que l'Administration autochtone à la mer Rouge condamne et dénonce ce qu'a fait Abdelaziz Al-Hilu, rejetant la formation d'un gouvernement parallèle, soulignant son soutien total aux forces armées et appelant le peuple Nouba au sein de l'armée populaire à se séparer d'Al-Hilu, qui a vendu la cause se mettait en accord avec les Emirats Arabes Unis.

Le représentant de l'Assemblée générale des Nouba a appelé le peuple des Nouba à s'unir pour faire face aux défis auxquels sont confrontées les montagnes Nouba, appelant à ce que la conspiration soit déjouée et à ce que les citoyens des montagnes Nouba soient protégés en tant que partie du Soudan.

Musa Jamous a affirmé la solidarité des Nouba que ce jour est historique et pour les décisions décisives d'une composante authentique, qui est le peuple Nouba, envoyant un message aux fils du SPLM concernant Al-Hilu, quel est votre rôle maintenant dans ce qui se passe?, soulignant qu'Al-Hilu travaille contre les Nouba et que le fait de transférer la guerre aux monts Nouba est l'extermination de son peuple, suggérant de tendre la main pour la paix et de conclure un accord de paix avec le SPLM et de choisir une région ou un pays ami comme plate-forme pour l'accord pour arrêter la guerre, sinon nous sommes capables de protéger notre terre.