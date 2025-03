Afrique: Sénégal - Le talentueux Assane Diao parmi les six bleus convoqués par Pape Thiaw pour les éliminatoires de la Coupe du Monde

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a introduit six nouveaux dans sa liste des joueurs convoqués pour les prochaines sorties en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, contre le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 mars.

Ces bleus ont pour noms : Assane Diao (Côme), Antoine Mendy (Nice), Yehvann Diouf (Reims), Ilay Camara (Standard de Liège), Cheikh Niasse (Hellas Vérone) et Richard Sagna (AS Douanes).

Cette sélection marque le début d'une nouvelle ère pour les Lions de la Teranga. Thiaw a décidé d'intégrer de jeunes talents suite aux blessures et au vieillissement de certains cadres de l'équipe victorieuse à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2021.

Le fait sans doute le plus marquant de la sélection de Thiaw est l'inclusion d'Assane Diao, 19 ans, qui avait été au coeur d'un bras de fer international entre le Sénégal et l'Espagne.

Le jeune ailier de Como avait initialement évolué avec les sélections jeunes d'Espagne avant de s'engager officiellement pour le Sénégal après des semaines de spéculations.

La décision de Diao faisait suite à des discussions directes avec Thiaw, et ces rencontres cruciales des éliminatoires du Mondial 2026 de la FIFA lui donnent l'occasion de faire ses débuts chez les séniors sénégalais.

Une autre arrivée importante, celle du gardien Yehvann Diouf, qui fait sensation en Ligue 1 avec Reims.

Alors qu'Édouard Mendy souffre d'une blessure aux adducteurs, Diouf devrait disputer la place de numéro 1 avec Mory Diaw qui est de retour après avoir manqué les deux derniers stages.

Thiaw avait également envisagé d'autres options, comme Ngagne Demba Thiam (Juve Stabia) et Bingourou Kamara (Pau FC), avant de choisir finalement Diouf comme dernier ajout aux rangs des gardiens sénégalais.

Outre Diao et Diouf, Antoine Mendy (Nice), Ilay Camara (Standard de Liège), Cheikh Niasse (Hellas Vérone) et Richard Sagna (AS Douanes) ont tous été convoqués pour la première fois.

Sagna est le seul joueur évoluant au Sénégal convoqué. L'attaquant de l'AS Douanes doit sa place à ses performances exceptionnelles en championnat sénégalais.

De son côté, Moussa Ndiaye (Anderlecht) fait son retour dans l'équipe pour la première fois depuis la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

L'arrière gauche n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe première du Sénégal, mais pourrait avoir sa chance lors de ces éliminatoires. Dion Lopy (Almería) est également de retour pour renforcer le milieu de terrain.

Alors que le Sénégal vise actuellement une qualification rapide pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ces matchs contre le Soudan et le Togo seront cruciaux pour s'installer solidement en tête du groupe B.

La liste du Sénégal

Gardiens de but : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Rodez) et Yehvann Diouf (Stade de Reims).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Antoine Mendy (Nice), Moussa Ndiaye (Anderlecht) et Ilay Camara (Standard de Liège).

Milieux de terrain : Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Idrissa Gueye (Everton), Krépin Diatta (AS Monaco), Cheikh Niasse (Hellas Vérone) et Dion Lopy (Almería).

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Cherif Ndiaye (Étoile rouge de Belgrade), Richard Sagna (AS Douanes), Boulaye Dia (Lazio), Assane Diao (Côme) et Abdallah Sima (Stade Brestois).